Mensajes de hija de “Lalo” a Riera: ministro señala que advertencias provienen de familia vinculada al narcotráfico

El representante legal de la familia Gomes, Óscar Tuma, rechazó este lunes la denuncia del ministro del Interior, Enrique Riera, de una supuesta amenaza por parte de los cercanos al diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes. A través de su cuenta de X (ex-Twitter), el abogado compartió el supuesto chat entre Larissa Gomes, hija del legislador, y el secretario de Estado.

El ministro Riera insistió esta mañana en que recibió mensajes amenazantes de la hija del diputado fallecido. Señaló que los primeros los interpretó como expresiones de dolor, pero otros ya los consideró como subidos de tono.

“Sí te puedo decir que hay una serie de (mensajes de) WhatsApp, que no contesté ninguno. No conozco a esta señorita, hija de ‘Lalo’ Gomes, que envió algunas cosas que al principio interpreté como dolor de una hija, que es razonable, pero después empezó a subir con comentarios un pocos más duros”, comentó.

Provienen de familia investigada por narcotráfico

En ese sentido, resaltó que le generan preocupación ciertos mensajes enviados por Larissa Gomes, considerando que proviene de una familia con poder patrimonial y cuyos integrantes están siendo investigados por narcotráfico.

“Cuando viene de una integrante de una familia que quedó con un patrimonio de más de US$ 130 millones y que está vinculada a investigaciones del narcotráfico es preocupante”, declaró.

“El comandante de la Policía me dijo que no se podía tomar en vano estas actitudes y amenazas; entonces reforzó la seguridad mía y la de mi familia. Eso lo que hizo, pero evitamos el debate. Por eso, no di a conocer esto, pero ahora me dijeron que lo hizo Tuma y no me queda más que la gente escuche las dos versiones y saque sus propias conclusiones”, agregó.

Entre esos mensajes subidos de tono, mencionó algunos en los que Larissa Gomes le indicaba que “yo me voy a fondo para que ustedes paguen”, “hasta el día de mi muerte te voy a perseguir”, “no vas a huir de esto, no te escapas” y otros que calificó de acusaciones directas.

Diputado disparó primero

Riera, asimismo, señaló que el Departamento de Criminalística de la Policía Nacional considera que la versión de los agentes invervinientes es real, por lo que insistió en la hipótesis de que el diputado murió luego de haber realizado los primeros disparos. ”Para la Policía y el Ministerio del Interior, el diputado disparó primero y después hizo varios disparos. Está todo demostrado“, mencionó.

Afirmó que la conjunción de todas las pruebas refiere que la versión de los invervinientes se ajusta a la verdad científica.

El ministro reveló que, de acuerdo al análisis, el diputado habría realizado en primera instancia un disparo ante la irrupción policial, lo que fue respondido con dos disparos “de advertencia” de los intervinientes. Tras ello, “Lalo” Gomes ejecutó otros tres, que fueron repelidos por los agentes con tres balazos, los cuales lo terminaron ejecutando.

Aguardan confirmación de Fiscalía

“Lo único que falta es la confirmación de un órgano imparcial; finalmente nosotros somos una de las partes. Esa investigación que queda a cargo de un equipo designado por la Fiscalía es sin participación de la Policía para que no influya”, acotó.

El ministro señaló que la Fiscalía le había indicado que su informe estaría entre una semana y 12 días desde que arrancaron las tareas; sin embargo, mencionó que el Ministerio Público tendría un plazo más largo al que había anunciado, pese a que insistió en la celeridad de su elaboración. “Espero que sea cuanto antes para confirmar la versión oficial”, expresó.

No hubo participación de DEA de Estados Unidos

Por otro lado, negó la participación de agentes extranjeros en el operativo, tanto de la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos o de la Policía Federal del Brasil.

Explicó que la confusión en torno a las declaraciones del ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, podría tener relación con la participación de los agentes de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles (SIU) de la Policía Nacional, que son entrenados y capacitados por la DEA.

El diputado “Lalo” Gomes murió en un allanamiento en su vivienda ejecutado por agentes SIU, en el marco del operativo “Pavo Real II”, en el cual la Fiscalía lo imputó junto con su hijo Alexandre Rodrigues Gomes y otras personas por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.