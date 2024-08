“Lalo” Gomes: ¿Jalil Rachid debe seguir o ser destituido?, preguntan a Peña

“Hay una cuestión muy grave que el Presidente de la República (Santiago Peña) tiene que aclarar porque el ‘tío Raúl’ aparentemente es un abogado que hacía de vínculos entre la familia Gomes y el secretario de la Senad. ¿Porqué el secretario de la Senad (Jalil Rachid) tenía esa estrecha relación con la familia? Lo cual viene a confirmar las sospechas que habían en la institución, como consecuencia de que la Senad sea apartada del operativo Pavo Real II”, resaltó Rafael Filizzola.

Indicó que el problema que queda es que si hay desconfianza en la Senad por comportamientos que afectan al titular de la institución, ¿cómo el presidente no toma medidas?, dijo.

“Hay una contradicción entre el Ministerio del Interior y la Senad, donde queda claro que se le deja fuera a la Senad por desconfianza hacia la institución por cercanía del propio secretario de la Senad responde que la Policía Federal del Brasil estaba molesta por esta situación, que hubo intervención de la DEA, información que después nos fue confirmada”, dijo Filizzola al señalar que el cruce entre dos instituciones es escandalosa.

Añadió que el presidente tiene que tomar una medida, “o confirma a Jalil y expone las razones por las cuales le confirma o le destituye”, afirmó y señaló que si no existe confianza para esta operación, que es una operación emblemática de crimen organizado, como podrá haber confianza en el titular de la Senad para operaciones futuras.

Filizzola también dijo que ya no pedirá que se convoque a Jalil porque dijo que no había nada contra Gomes “mintió o no nos quiso (decir)”, dijo el parlamentario opositor.