Hambre Cero: cartistas envían nuevo proyecto de control a comisión y opositores denuncian corrupción

Un nuevo proyecto que crea una comisión de control al proyecto Hambre Cero fue planteado por el diputado del PLRA, Antonio Buzarquis ante el pleno. Sin embargo, la mayoría cartista votó por derivar el mismo a comisión, argumentando que ya existe una comisión de cuentas y control.

“La idea es crear una comisión integrada por senadores y diputados para que mensualmente controlemos el dinero público, a los gobiernos departamentales, a los gobiernos municipales, vamos a pedir informes a Contrataciones Públicas, al Ministerio de Economía, a la Contraloría General de la República, ya que este es el programa y el proyecto estrella del gobierno nacional donde millones de dólares se van a invertir”, explicó Buzarquis.

Agregó que estos millones de dólares serán destinados para combatir la desnutrición infantil, la deserción escolar, para potenciar la economía, generar puestos de trabajo, generar empresas y la venta de productos de miles de labriegos, campesinos que hace rato vienen reclamando una oportunidad.

“Estamos hablando de un plan estratégico del Gobierno Nacional y el Congreso de la Nación tiene una labor constitucional, la cual es crear leyes y sobre todo controlar la correcta ejecución de los recursos del Estado paraguayo. Por tal motivo solicito la creación de esta comisión, integrada por cinco diputados y por cinco senadores”, precisó.

Cartistas enviaron proyecto de control a Hambre Cero a comisión

Sin embargo, la mayoría cartista se impuso y derivó el proyecto que plantea ejercer un control por parte de legisladores al plan Hambre Cero a comisión y argumentaron que ya existe una comisión de Cuentas y Control.

“Creo que no hubo mucho debate, ahí le escuchamos al presidente de la comisión de cuentas y control, donde él argumentaba que existe ya una comisión en la Cámara de Diputados encargada del control de la ejecución. Lo poco que pudimos analizar, tampoco hubo debate, es que existe luego una comisión de cuentas y control por la Cámara de Diputados, presidida por la Cerini (César), integrada por parlamentarios de distintos partidos”, aseveró el diputado colorado cartista Avelino Dávalos.

Ante esta situación, los legisladores opositores decidieron abandonar la sesión, dejando la misma sin quórum y criticaron que el oficialismo busca trabar cualquier proceso de transparencia.

“Me opongo porque el Congreso no maneja dinero, no estamos pidiendo ampliación presupuestaria, no estamos pidiendo recursos. Estamos pidiendo controlar la ejecución del presupuesto del Estado Paraguayo y esto responde a una ley de acceso a la información pública y a la transparencia gubernamental que este propio congreso ha aprobado, más lo establecido en la Constitución Nacional y las leyes especiales que le facultan al Congreso de la Nación paraguaya”, respondió Buzarquis ante el envío a comisión del proyecto.

“Evidentemente, hay corrupción y complicidad para quedarse con recursos del Estado. Ellos no quieren que se conforme esta comisión, hay muchos intereses en juego”, denunció tras salir de la sesión.