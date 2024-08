“Cooperación internacional sí, sumisión no”, afirma Antonio Buzarquis

Una de las participaciones más cuestionadas en el allanamiento en la casa del que en vida fuera diputado, Eulalio “Lalo” Gomes, fue la de Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos (SIU). Sobre este organismo, diputados cartistas están con la postura de que sea eliminada.

En contacto con ABC TV, el legislador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Antonio Buzarquis, se refirió a la SIU y a cualquier otra cooperación del exterior que hagan con nuestras autoridades y dijo que el Paraguay debe aceptar la coperación pero no la sumisión.

“Son necesarios para delitos transnacionales pero la soberanía paraguaya debe ser respetada. La cadena de mando no se se puede delegar. Es grave si no se confía en el ministro del interior y el comandante de la Policía Nacional”, enfatizó.

Adelantó que como diputado insistirá en la revisión de esta cooperación.

Le llama la atención que todavía no jure suplente de “Lalo”

Ante las dudas de sí el suplente de Gomes, Santiago Benítez está inhabilitado por la situación de una radio en Amambay, Buzarquis sostuvo que el caso fue aclarado, pues en realidad no es propietario, por lo que puede ejercer la diputación.

En lo que fue tajante es que no se puede permitir que nadie sea parlamentario “ingresando por la ventana”. Otro punto que citó Buzarquis es la rareza de por qué luego de varias sesiones, aún no se convocó al reemplazante.

“Le preguntamos a la mesa directiva por qué no se le llamó aún y el pretexto fue el viaje del presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre. Cree que es una actitud sospechosa para evitar que jure, no sé si porque Benítez dijo que no se sumará al movimiento oficialista”, concluyó.