Descubierto por doble zoquete, chofer de Beto Ovelar dice que renunciaría al MEC

La Supervisora en Coronel Oviedo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Vilma Curtido, junto con un equipo de trabajo, sigue de cerca el desempeño del señor Mario Rubén Rivas Cubas, quien también es chofer del senador cartista Silvio Beto Ovelar, con presupuesto de la Cámara de Senadores.

El funcionario del MEC y del Senado (sin horario definido), adelantó a ABC que presentaría su renuncia como docente en las próximas horas.

En la supervisión de la cartera educativa y en la propia Dirección de Educación Permanente, no tenían conocimiento de su ocupación como chofer del expresidente del parlamentario.

“Desde ayer (lunes), como supervisora educativa estoy en la institución in situ para constatar si está cumpliendo su horario y funciones”, señaló Curtido.

Dudas también sobre la cantidad de alumnos

La supervisora del MEC en Coronel Oviedo, dijo que ante el Registro Único del Estudiante (RUE), figura que son 11 los alumnos registrados en el cuarto ciclo para asistir al Centro de Educación para Jóvenes y Adultos N° 5-248, en el colegio Virgen del Carmen que está a cargo de Mario Rubén Rivas.

A su vez, Nilsa Alum, directora general de Educación Permanente de Personas de la cartera educativa, indicó que como “mínimo debe tener 15 alumnos para direccionar el rubro”.

En lo que respecta a su horario de trabajo, como educador, debe cumplir funciones de lunes a viernes de 17:45 a 20:45.

En los registros de firma de asistencia figura que el docente supuestamente acudió a todas sus clases, pero no existe forma de verificar si las firmas fueron hechas dentro del horario establecido o todas de una vez.

Para el ministro Ramírez está todo bien

Antes que el propio equipo interventor emitiera una conclusión sobre la intervención que realizan, el ministro de Educación Luis F. Ramírez, no esperó para salir a defender al chofer de Beto Ovelar.

“Hasta ahora (según) los registros que tenemos cumple funciones normalmente, sin ningún inconvenientes y cumple con todas las condiciones en lo que tiene que ver el requisito para estar ahí”, señaló Ramírez.

Revisamos la planilla de pago del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se observa que Mario Rivas cobró G. 18.315.954, sumando lo que percibe en el MEC y en el Senado, en junio último. Más abajo señala que parte del desembolso “corresponde al mes 5″, es decir al mes de mayo.

Tratamos de tener la versión de Mario Rivas, pero prefirió no dar la entrevista, aunque dijo que iba a renunciar. Hasta el cierre de esta edición, la supervisión del MEC no recibió de manera oficial su renuncia, pero no descartan que se de en las próximas horas.