TSJE presenta al Senado proyecto de “reformas técnicas” electorales

Este miércoles, los tres ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) presentaron ante la Cámara de Senadores un plan de reformas técnicas para el sistema electoral paraguayo, que apunta a ajustar temas como la capacitación de miembros de mesa en elecciones, entre otros.

El presidente del TSJE, César Rossel –a quien acompañaron los ministros Jaime Bestard y Jorge Bogarín González- dijo que uno de los puntos del plan de reforma es asegurar que los miembros de mesa estén capacitados para trabajar en las mesas de votación en los días de las elecciones.

Indicó que no se cambiará el hecho de que serán los partidos políticos los que propongan a sus miembros de mesa, sino que se busca hacer mayor énfasis en la capacitación de los mismos y establecer que estos estén certificados.

La propuesta incluye una extensión del periodo de capacitación dentro del cronograma electoral.

También habló de la posibilidad de que “incumplimientos” por parte de los miembros de mesa sean penados.

Cédulas de identidad

Por otro lado, la propuesta de reforma propone sanciones más duras para las personas que retengan cédulas de identidad en las jornadas electorales y dar mayor potestad sobre el tema al Ministerio Público para que “actúe de forma más precisa”.

El TSJE incluso propone que solo se permita votar a las personas con cédulas de identidad vigentes, no vencidas, aunque el ministro Rossel admitió que sobre ese punto en particular no hubo consenso con los partidos políticos, cuyas objeciones están incluidas en el texto del proyecto.

El ministro Rossel enfatizó que la propuesta de reformas presentada hoy al Senado –que además será presentada la próxima semana a la Cámara de Diputados– apunta a aspectos exclusivamente técnicos y no cuestiones “políticas” como el financiamiento electoral, aunque dijo que el TSJE entiende que “va a haber una reforma grande” sobre ese aspecto en el futuro.

Partidos quieren retrasar TREP

Rossel comentó que partidos políticos -no especificó cuáles- solicitaron al TSJE que el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP), que publica en tiempo real los resultados de las votaciones a medida que los certificados son cargados al sistema informático del TSJE por los miembros de mesa, comience a actuar recién un par de horas después del cierre de la votación y no inmediatamente, como ocurre normalmente.

Sobre ese punto, el ministro Bestard dijo que “el TREP es un sustento fundamental de la transparencia electoral” y que “si esperamos y no hay resultado genera duda, inquietud y sospecha de fraude”.

“Queremos que se digitalice inmediatamente cualquier certificado de resultados que se genera en la mesa”, enfatizó.

El ministro Bestard también indicó que el TSJE mira con preocupación el tema de las “bocas de urna”, resultados electorales no oficiales que suelen ser difundidos durante la jornada de votación, otrora por medios de comunicación tradicionales y más recientemente por redes sociales.

Dijo que, si bien es imposible evitar la difusión de bocas de urna, se están analizando mecanismos para ejercer un mayor control sobre las mismas.