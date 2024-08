Reunión secreta de la “comisión garrote” despierta sospechas, dice Celeste Amarilla

Días atrás, la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) antilavado denominada “comisión garrote” resolvió que las sesiones del órgano conjunto se realicen de forma secreta y no pública como se realizaba en el periodo anterior con la CBI que fue presidida por el exsenador Jorge Querey (FG), cuyas principales reuniones eran transmitidas por las redes y canales de televisión de la Cámara Alta.

“Es una pena que hayan resuelto esto porque podían incluso legitimar su investigación abriendo a la prensa, si realmente están investigando imparcialmente a todos. Despierta más sospecha y esto comenzó ya argel, porque comenzó con sospechas, comenzó con Dionisio Amarilla diciendo que era Banco Altas, ahora ya son todos los lavadores del país, todas las ONG, un trabajo que no puede hacer ni la Fiscalía, ellos van a descubrir todo, por eso no integramos”, dijo la senadora Celeste Amarilla.

Lea más: Familia de Lalo Gomes anuncia querella contra Celeste Amarilla

Caso Lalo Gomes en la CBI

Sobre la exclusión del caso del diputado Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, HC) como tema para investigar en la comisión dijo que es el caso más transparente de todos. “La verdad que no pueden investigar mucho porque el caso Lalo está todo en la Fiscalía desde el 2021″, refirió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los senadores tienen hasta ahora tres ejes claves de los temas que investigarán: el dinero proveniente del extranjero para las ONG que trabajan en política, el dinero proveniente del tráfico de armas y el lavado de activos ingresados al sistema vía bancos y financieras.

Querella de la familia Gomes

Acerca de la intención del abogado de la familia Gomes de querellar a la senadora Amarilla por denigrar la memoria de un difunto, la parlamentaria expresó: “Que presente me voy a defender como de todas (las querellas) por ahí que están quietas. Yo no denigré la memoria del señor Gomes; de ninguna manera lo haría, yo también fui víctima de eso. Yo simplemente conté a qué se dedicaba en base a documentación fehaciente que me tocó ver en las propias comisiones y que están en la Fiscalía. Son absolutamente públicas y publicadas por todos los medios, yo no dije nada que no se supiera”, dijo.