Familia de “Lalo” Gomes anuncia querella contra Celeste Amarilla

La senadora liberal Celeste Amarilla había denunciado que el diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes la había amenazado de muerte a través del hermano de la legisladora, Felino Amarilla.

El representante legal de la familia Gomes, abogado Óscar Tuma, anunció esta mañana en ABC Cardinal que presentarán una querella por denigración a la memoria de un muerto contra la senadora liberal, a raíz de la denuncia de su denuncia.

“Nosotros vamos a aclarar esa situación porque estamos presentando una querella contra la misma. Esa situación se dio en un remate, donde estaba el diputado sentado en una mesa con el hermano de la diputada. De acuerdo a lo que me relatan testigos, cuando viene la hija y le saluda a su padre, él le dice que este es el hermano de la senadora que dice que soy narco, sale Felino y le dice que no le haga caso porque su hermana es una loca. O sea, no se dio en un contexto de tomar en serio una amenaza”, declaró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Celeste Amarilla revela que “Lalo” Gomes la había amenazado de muerte

Precisó que la presentación de la querella se realizaría una vez que conozca la declaratoria de heredero.

Buscan justificar muerte de “Lalo” Gomes

Tuma agregó que considera que las supuestas amenazas de muerte que se denuncian que provienen de la familia Gomes -tanto de la senadora Amarilla, como del ministro del Interior, Enrique Riera- son intenciones de justificar la muerte del diputado cartista.

“La sensanción es que se quiere descomponer la cancha y justificar lo que se hizo cuando no existe justificación, ni aunque se diga que disparó primero Lalo. No existe justificación para lo que se montó”, expresó.

Amenaza de diputado fallecido a Celeste Amarilla

La presunta amenaza de “Lalo” contra Celeste Amarilla se dio durante la Feria Nelore en la Asociación Rural del Paraguay (ARP), un mes antes de la Expo Mariano Roque Alonso, a principios del mes de julio, conforme había informado el hermano de la senadora.

“Yo la puedo hacer matar, mirá que todos estos son mis fusileros”, fueron supuestamente las afirmaciones de amenaza que el diputado fallecido había referido a Felino Amarilla, respecto a Celeste, según lo había contado el hermano de la legisladora.

Lea más: Lalo: senadora Celeste Amarilla dice que teme por su vida y pide un vehículo blindado

Agregó que la razón de la amenaza habría sido los cuestionamientos de la senadora liberal por los supuestos vínculos de “Lalo” Gomes con el narcotráfico.

Celeste Amarilla solicitó esta semana al presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, un vehículo blindado, pues reveló que después de haber denunciado la amenaza que le hizo el diputado fallecido le llegaron más “comentarios” que le hacen temer por su vida.