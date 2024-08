“Lavado de rostro” de los amigos es el otro rol de la Comisión “Garrote”, advierte Johanna Ortega

“Lastimosamente, esta comisión, en vez de investigar el lavado de dinero u otros crímenes, viene a lavar el rostro de esos grupos, sin buscar dar realmente una claridad sobre los distintos casos que deberían ser investigados y es una herramienta más que se está utilizando para el garrote político”, sostuvo la diputada Johanna Ortega.

Por ello, remarcó que desde un inicio, a fin de no dar legitimidad, se opusieron a integrar esta comisión, que está viciada de manera particular y que no implica que deba desaparecer la figura de las Comisiones de Investigación del Congreso, que sí han demostrado poder trabajar de forma seria.

Enfatizó que otra cosa que evidencia que el cartismo y sus satélites no tienen un apego real a la transparencia es que en la sesión pasada rechazaron el propuesta de crear una comisión para controlar el programa de alimentación escolar “Hambre Cero”.

“Nosotros vamos a volver a plantear la próxima semana el establecimiento de una Comisión de Control. ¿Cuál lo que es el problema en que controlemos las herramientas que nosotros le damos a la ley Hambre Cero? ¿Qué es lo que esconden cuando buscan no ser controlados? ¿Es que ellos pueden controlarle a la oposición, pero nosotros no le podemos controlar al gobierno?, cuestionó.