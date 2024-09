“El nivel de hegemonía” colorada es el “germen de su destrucción”, afirma exsenador Querey

- Usted fue presidente de aquella famosa Comisión Bicameral que descubrió varios fatos de políticos con el lavado de dinero. Hoy los diputados están muy enojados por lo que pasó con su colega al que mataron...

- La gran riqueza de estas comisiones de investigación que formamos años atrás es haber traído luz a la oscuridad de la podredumbre. La luz y la transparencia ayuda a avanzar. Fíjese el impacto que tuvo cuatro años después de ese informe y después lo de (Darío) Messer (condenado en Brasil por lavado de dinero). Siguen teniendo impacto porque siguen saliendo cuestiones que sí ya estaban expuestas en documentos como evidencias.

- Ellos siguen pidiendo la cabeza de los que ordenaron el allanamiento de la casa de “Lalo” Gomes. ¿No es mejor que Diputados conforme una comisión que mire con lupa los ingresos de sus miembros? ¿De dónde sacan tanta plata?

- Me permito un poco una lectura política. Hoy se le tocó a “Lalo” Gomes, un tipo sumamente importante de toda la estructura del este y del norte. Entonces, me pregunto: ¿Qué sería de los más chiquititos? En este momento la vulnerabilidad de ellos, tanto por intervenciones de tipo violento como se vio, tanto como protección judicial, etcétera, comienza a tener una brecha. Esto para mí es mucho más importante y relevante que muchos de los debates o las discusiones que se están dando. Es una grieta en la protección tanto en seguridad personal como seguridad jurídica de los cuadros medios e inferiores vinculados a las organizaciones criminales.

- ¿Usted cree que es posible ponerlos en jaque?

- Yo soy optimista. Pienso que esa brecha es muy importante. Si bien es cierto, nos pone ante el riesgo de una escalada de violencia, vamos a decir, entre sectores de las organizaciones criminales, pero también nos pone en la posición de que la todopoderosa estructura armada sobre la base de los negocios ilícitos, los negocios ilegales, sea combatida con un modelo transformador que la ciudadanía puede presentar para el 2028. Creo que se están dando condiciones y tiene que haber nomás una intervención conducente.

- ¿Qué es lo que hay que aprovechar en esta coyuntura?

- Tenemos que reagrupar a la sociedad sobre sus intereses que están básicamente manejados por ese equipo hegemónico en lo político, en lo económico, en lo social, en lo judicial, etcétera. Las estructuras delictivas que ampararon a muchas de las autoridades políticas existentes, hoy en día se sienten tremendamente vulnerables. Aquí pues tenemos bandidos de nivel nacional, pero tenemos bandiditos de nivel local en todo el país también. Y esos bandiditos de nivel local, imagínese la vulnerabilidad que hoy están teniendo.

- Se les suelta la mano, como a este parlamentario...

- Se les suelta la mano en muchas circunstancias y en otras circunstancias incluso están vulnerables a los aparatos de seguridad, incluso internacionales y nacionales también, en algunos casos.

- ¿Qué piensa de esta “gorilada”, la creación de una “comisión garrote” en el Congreso para perseguir a los enemigos del oficialismo?

- A mí me llama la atención el esfuerzo de esta gente en tratar de revertir toda la información existente. Cuando tuvimos nuestra comisión (bicameral) se demostró que el informe sobre “Lalo” Gomes estaba en lo cierto. Cuando “Lalo” Gomes no existía en el radar de la política y de los medios de comunicación, ya estaba el informe sobre él y su hijo, Alexander. A diferencia de la nuestra, es evidente que la comisión actual que le llaman “comisión garrote” está conformada con gente estrictamente de un sector. Y eso no es bueno, porque va a jugar a los intereses de ese sector.

- En aquel entonces, acusaron que la comisión que presidió usted fue creada para atacar a Horacio Cartes...

- Mire, yo le digo una cosa. En la Comisión Antilavado en la que nosotros estuvimos, el informe que presentó Enrique Riera (hoy ministro del Interior) se incorporó íntegramente en un 100% al informe final. O sea, ¿de qué estamos hablando? Por eso es importante tener a toda la representación (de partidos). Si la representación no se garantiza, entonces pasa a ser estrictamente una herramienta de un sector.

- ¿Es posible conformar una comisión que investigue a los diputados, por ese tufo narcotráfico que hay ahí como dijo (la senadora por Cruzada Nacional) Yolanda Paredes?

- En un consenso democrático eso sería tremendamente importante, tremendamente positivo. La Constitución dice que se puede investigar cualquier tema de interés, de interés general, o para investigar a sus pares. Y ese es un elemento importante. Entonces, podría ser un elemento de transparencia absolutamente necesario, pero para eso tendría que existir en el Legislativo un consenso de que vamos a pelear todos por la transparencia. Sería una buena herramienta ver la correlación de nuestras declaraciones juradas con lo que tenemos. Pero bueno, eso solo se da en momentos en que hay consensos muy amplios alrededor de algo.

- ¿Quién va a conducir a la oposición para las próximas pruebas electorales?

- Una persona que tenga ese nivel de arrastre, hay que ser sincero, no lo tenemos. Lo segundo es generar un nuevo consenso en la gente, un nuevo relato, una nueva consigna, y que la gente entonces, el resto digamos, bueno, vamos a depositar nuestra confianza en alguien que va a llevar adelante el plan. Puede que no sea el gran ídolo, no bailará sobre la mesa, no tendrá a lo mejor ni siquiera redes sociales, pero debe ser depositario de una confianza.

- ¿El candidato puede ser un hombre mayor, incluso, como el que candidataron en Venezuela en vez de la Corina Machado (Edmundo González, de 75 años)? Todo el mundo le votó.

- El consenso tiene que generarse alrededor de una expectativa. Cuando cae (el dictador Alfredo) Stroessner, la expectativa era que la democracia nos iba a dar la libertad, pero que también íbamos a mejorar nuestra calidad de vida, pero como diría Stroessner, al ver las fotos de todos los que estaban como ministros...

- “El único que falta allí soy yo”...

- La democracia va intrínsecamente pegada al tema del bienestar, el progreso de la gente. Pocos son los que van a una manifestación pagándose el transporte sacando plata de su bolsillo. Por ahí va pensando en la recompensa que puede ser un remedio para su hijo o asegurar la comida para el día siguiente.

- Varios son los que ya se están postulando. Apenas se cumplió un año de Gobierno...

- Hay muchas iniciativas de individualidades, precandidatándose ya. Yo les digo que sigan con su agenda de fortalecimiento político. Yo aplaudo las iniciativas de todos los sectores progresistas y de la oposición que están en su proceso de fortalecimiento.

- ¿Un liberal debe necesariamente encabezar la candidatura?

- Yo veo con mucha dificultad que el Partido Liberal Radical Auténtico encabece, por la desconfianza política generada alrededor de la dirigencia tradicional del partido. Además, el trecho es largo. Me parece un poco prematuro ese lanzamiento de precandidaturas presidenciales...

- Hasta el oficialismo colorado lanzó hace unos días la pre candidatura de (Pedro) Alliana en un acto en presencia del Presidente de la República...

- Las precandidaturas, en el fondo, soliviantan, incendian los ánimos. Colocar a destiempo el tema en la agenda, estoy seguro, es una iniciativa de los colorados. El lanzamiento de la candidatura de Alliana es la misma dinámica de la cúpula colorada de 1947. Quieren instalar que la oposición está en la misma ANR, y no es así. ¿o acaso Mario Abdo Benítez no fue defendido por los cartistas para evitar su juicio político dos o tres veces? Los colorados nos quieren someter al juego del “Dr. Jekill y Mr Hyde” (1886, la novela de Louis Stevenson, una misma persona adquiere dos o más personalidades). Por eso comenzaron a lanzar nombres de candidaturas para que les sigamos la corriente. Yo digo no. Hagamos nuestra propia hoja de ruta.

- ¿Una campaña de la oposición no debe estar orientada a explotar la debilidad oficialista, sobre todo de diputados, por sus actos de corrupción ligados al narcotráfico?

-Yo siempre digo una cosa, que la política hoy en día y con anterioridad es siempre la expresión de intereses. Cuando necesitaron de una dictadura militar, lo instalaron. Cuando necesitaron una apertura restringida como la que vino después, lo hicieron. Si necesitaron hacer un magnicidio, lo hicieron. Y ahora que necesitan de las organizaciones criminales por su dinero fácil para incorporarlo a la estructura del Estado, lo están haciendo.

- Paraguay no es como otros países. La ventaja que tienen ustedes es que la ideología no pesa en la balanza y por eso puede ser más fácil construir consensos.

- La ideología no da un programa de Gobierno. Da para analizar lo que ocurre en la sociedad y para hacer una propuesta transformadora de la realidad existente. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, el tema es que las capacidades de construir acuerdos hoy con pensamientos distintos es posible. Pero no nos tenemos que dejar engañar. Hay que tener mucho cuidado con los cantos de sirena. Decir: “Yo soy el líder nato para este país y bueno, todo el resto tiene que seguirme. “Yo soy el que va a hacer bien las cosas”, puede decir pero en realidad no hay ningún compromiso de contenido más allá de una consigna.

- ¿Cómo lo ve entonces al partido Colorado que monopoliza todo?

- En mucho tiempo, probablemente este es el momento de mayor fortaleza del partido Colorado. En general, lo obtuvieron por las buenas, o por las malas, con esto, con aquello, etc., pero los colorados alcanzaron un nivel de hegemonía tal que ese nivel de hegemonía es el germen de su destrucción...

- ¿En qué se basa?

- Hay una política hegemónica que excluye a demasiados sectores, no solo a los sectores populares que de hecho luego vienen con un empobrecimiento, arrastrando problemas de tierra, problemas de salarios, de seguridad social, etc. En sectores medios como el de la medicina, hay colegas que trabajan 60 a 80 horas semanales, salen de tres consultorios de dos a tres guardias semanales. Ese nivel de hegemonía hoy está excluyendo incluso a sectores que vivían relativamente cómodos. Hay sectores empresariales totalmente excluidos y con batallas gigantes contra los monopolios u oligopolios en diferentes rubros.

- El progreso no se ve, entonces...

- Todos, tanto la clase media, los sectores más pudientes, empresariales y ni qué decir el sector popular, en realidad están en una disyuntiva de batallar contra este poder hegemónico. Aunque usted tenga mayoría propia, tiene que tener una gran capacidad de diálogo con el resto de la ciudadanía y con el resto de las fuerzas porque o si no se convierte en una estructura cuasi dictatorial.

- Y ¿cómo está el presidente (Fernando) Lugo. ¿Vuelve Lugo o ya se jubila?

- El (Lugo) dijo algo muy interesante cuando le preguntaron si va a volver a la política y él dijo: “No, no creo, estoy cansado. No, no estoy cansado”, dice: “en realidad creo que estoy en el lugar y en el tiempo que corresponde”, una frase filosófica, bien obispal, pero que tiene mucha profundidad, me parece.

- ¿Él no se recuperó?

- Se recuperó muchísimo, lógicamente no quedó en una condición de 100%, pero él camina, él sale, él va a mi casa a compartir. Comemos asado, hablamos, él habla con más claridad ahora. Tiene limitaciones como siempre expliqué, cuando habla, en una conversación prolongada. Por momento se le deja de entender, pero él comprende totalmente. Mejoró su escritura, ve la tele todo el día, hace sus ejercicios de recuperación diariamente. Se alimenta por su cuenta, no requiere de oxígeno y su nivel de comprensión, vamos a decir, es bastante aceptable. En general él está bastante integrado y comprende todos los temas que vamos tocando. Claro, pero ya no reúne ese ímpetu que se requiere para encabezar un proyecto político. Lo expresó él mismo. Creo que no.

- ¿Cuál es su especialidad?

- Yo soy médico de cuidados intensivos, soy médico de cuidados intensivos y especialista, subespecialista en enfermedades respiratorias. Aparte soy docente universitario en la cátedra de Neumología.