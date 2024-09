Dirigentes del PLRA judicializan y piden anular llamado a convención

Los accionantes respaldan así la gestión del presidente del PLRA, Hugo Fleitas, quien mantiene la línea opositora anticartista, mientras que el Nuevo Liberalismo, liderado por el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, busca que la convención autorice adelantar para el año próximo la renovación interna de ese partido, que está prevista recién para el 2026, y así sacar a Fleitas del cargo.

El requerimiento fue hecho ante el Tribunal Electoral de la Capital, Primera Sala, órgano de primera instancia del TSJE. Fue firmado por los miembros del Directorio Regina Ríos, Sonia Fleitas y Elvis Balbuena.

En diálogo con ABC, Regina Ríos dijo que el Nuevo Liberalismo es el llanismo puro con un nuevo nombre, actuando por capricho para instalar en la presidencia partidaria a una persona servil a los intereses del Gobierno y del cartismo.

Sostuvo que Horacio Cartes intenta apoderarse del PLRA para que no exista la oposición. Recordó que los llanistas ya destituyeron a Efraín Alegre y ahora buscan hacer lo mismo con Fleitas hasta tener a “alguien a medida”. “Hasta que no tengan un genuflexo y vendido no van a parar”, finalizó.

Esperan el “hecho consumado”

Desde el PLRA indicaron que este partido, institucionalmente, se reserva el derecho a accionar antes o después de la “convención” impulsada por el Nuevo Liberalismo una vez consumada esa asamblea. Se confirmó que otros miembros del Directorio presentaron un amparo contra la convocatoria, que se rechazó y se apeló.

Resaltan que la ley solo permite internas con las elecciones municipales o presidenciales, por lo que no se puede adelantar la renovación interna.