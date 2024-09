Critican “serenata” colorada en plena sesión del Senado

El senador José Oviedo, del Partido Cruzada Nacional (CN) felicitó a los colorados por un aniversario más y dijo que es afiliado colorado. “Hay muy buenos colorados y a pesar que cierto personaje político (por Payo Cubas) me asocia con ese partido, debo aclarar que en estos cuatro años que quedan me voy a mantener en la oposición porque para eso me votó el pueblo”, dijo.

Dijo que si le invita la Seccional N° 5 u otro partido por su aniversario irá a sus eventos. “Creo que aquí en este recinto no corresponde que toquemos la polca colorada. Tenemos una institución que respetar”, expresó el legislador al resaltar que los parlamentarios tienen una carga pública, y que deben comportarse y trabajar en función a ella.

Lea más: ANR celebrará aniversario con reaparición de Añetete y el cartismo con arreo e “incentivo”

La senadora Lilian Samaniego (ANR), tras su homenaje a la ANR, pidió permiso al titular del Senado, Basilio Núñez (ANR, HC), quien autorizó para que actúe el grupo musical.