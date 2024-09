HC quiere suspender al diputado opositor Raúl Benítez

Al respecto, el opositor Raúl Benítez indicó que no fue notificado de manera oficial sobre el tratamiento de su amonestación, incluso dijo que ese punto del orden del día es el único que no cuenta con un número de expediente, lo que refleja una violación al reglamento interno de la Cámara Baja.

Asimismo, dijo que fue convocado ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuyo titular es Roberto González (ANR-FR) pero que decidió no ir porque no tiene acceso al documento en donde se indica de que se lo acusa, cuanto tiempo se pide su suspensión.

“Mal podría ir yo a la Comisión, si no sé el contenido del documento, si no sé de que se me acusa, cuanto tiempo piden mi sanción”, manifestó el diputado opositor. Alegó también que su vocabulario inapropiado en la sesión del 10 de setiembre pasado, no es lo que realmente molestó a los cartistas, que eso fue solo una excusa para poder castigarlo.

“Mi vocabulario no fue lo que realmente ofendió a los cartistas. Ellos están molestos desde hace rato, por las denuncias que hacemos desde mi banca. Esto es solo una excusa para perseguirme como hicieron con Kattya González, hasta expulsarla del Senado”, dijo.

Agregó también que ese mismo día, cuando pronunció el improperio pidió disculpas, pero el cartismo insiste en dar trámite a la suspensión.

Cartistas blindan a Esteban Samaniego y Jatar Fernández

El sector cartista se ofendió por que Benítez los trató de “incoherentes y de hijos de pu...” , pero por otro lado blinda al diputado Esteban Samaniego (ANR-HC) que tiene cinco pedidos de desafueros por denuncias de violencia, una de ellas es por agredir a una mujer, tampoco se inmutan por el comportamiento Jatar “Oso” Fernández (exCruzada Nacional-aliado cartista), quien tiene denuncia por invasión y por maltratar a un funcionario de la Cámara Baja.

“Ese improperio constante a la bancada cartista amerita un llamado. Nosotros queremos construir y esa no es la manera de trabajar. Debe manejarse conforme a las reglas de conducta”, dijo Derlis Rodríguez (ANR-HC) con respecto al opositor, pero mide con otra vara a sus colegas cartistas