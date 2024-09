Raúl Benítez denuncia que cartismo violaría el reglamento de Diputados para sancionarlo

“Hoy los diputados fuimos notificados oficialmente del orden del día del martes 17 de setiembre. En el punto 11 figura el tratamiento de la sanción planteada por integrantes de la bancada cartista. Dejo constancia de que es el único punto que no tiene número de expediente, es decir, no existe hasta hoy ninguna presentación para llevar adelante su tratamiento. Una vez más, un grupo viola el reglamento: No se puede tratar algo que no existe”, escribió el diputado Raúl Benítez ayer el diputado en su cuenta de X.

La bancada cartista de la Cámara de Diputados busca suspender por 30 días sin goce de sueldo al legislador opositor porque durante la sesión del pasado 10 de setiembre, durante su alocución dijo: “Vamos a ser coherentes hijos de pu...”. Este vocabulario fue la excusa que utilizó el cartismo para ir por “la cabeza” de Benítez, quien molesta al oficialismo por sus denuncias, como lo era en su momento la senadora Kattya González (PEN), quien fue expulsada del Congreso el 14 de febrero pasado.

En la Cámara de Senadores, los cartistas y sus aliados violaron también su propio reglamento para expulsar a Kattya. Mientras buscan sancionar a Benítez, el cartismo sigue blindando a Jatar “Oso” Fernández y al imputado Esteban Samaniego.