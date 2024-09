Camioneta de Dirisio en manos de senadora: para Maidana, no corresponde uso particular del vehículo

Derlis Maidana afirmó que no corresponde el uso de la camioneta incautada por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) para cuestiones particulares de la senadora Noelia Cabrera, a quien encontraron usando el vehículo utilizado para la fuga de Diego Dirisio, cabeza del esquema de tráfico internacional de armas desarticulado en Dakovo.

“Creo que dio Senabico a la Cámara de Senadores, no sé todavía, o sea, le creo en sus afirmaciones, pero todavía no pude hablar con ella, pero si es así, es algo que no corresponde”, dijo.

La misma legisladora reconoció que utiliza la camioneta Chevrolet Silverado y que no hay nada irregular en su uso, pues el vehículo le fue cedido por medio de la resolución 606/2020 por la cual se establece un convenio marco entre la Senabico y el Congreso Nacional.

“No naturalmente, los vehículos del Estado y aquellos en el caso de Senabico, que no solamente le presta al Senado, sino a otras instituciones, se supone que son para cuestiones institucionales. Estoy de acuerdo que sea para cuestiones oficiales, seguramente la colega va a explicar mejor el tema”, refirió el senador cartista.

Bachi Núñez autorizó el uso de camioneta de Diego Dirisio

Noelia Cabrera explicó que ella misma le hizo la solicitud al presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, para utilizar el vehículo, teniendo en cuenta que no había camionetas disponibles para las comisiones y la que ella preside necesita hacer recorridos a nivel nacional.

Al consultársele por qué motivo se encontraba realizando actividades particulares cuando fue fotografiada por ciudadanos, dijo que no existe ninguna prohibición para que ella se quede en algún restaurante a almorzar o en algún local a realizar una compra. Detalló que hace dos meses la comisión que preside está haciendo uso de este vehículo.

A finales del mes de julio, se desató una polémica debido a que la camioneta Chevrolet Silverado utilizada para su fuga por Diego Dirisio, cabeza del esquema de tráfico internacional de armas desarticulado en Dakovo, fue fotografiada en el estacionamiento de Fernando Sebastián Rolón Toja, hombre de confianza del presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez.

En ese momento, el funcionario negó la propiedad del vehículo y dijo que alguien la estacionó en su lugar.