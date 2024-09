Concejala dice que es posible volver a pedir intervención a municipio asunceno

Después que el cartismo aprobó el tratamiento sobre tablas de la solicitud de intervenir la comuna asuncena, se evitara el tratamiento y la intención se envíe al archivo con doce votos, una concejala reaccionó y desmintió a sus colegas que dicen que no se puede volver a solicitar una intervención. Señaló que la Junta Municipal se basa en el mismo reglamento de la Cámara de Diputados.

Rossana Rolón (ANR), expresó en ABC AM 730 que existe una versión equivocada de algunos ediles. “Esto no significa que no se pueda volver a presentar. Como nos regimos por nuestro reglamento y el de Diputados, ellos (parlamentarios), en su caso, pueden presentar aunque se rechace. La propuesta de intervención sigue en pie, hablamos con los concejales Álvaro Grau (PPQ) y César Escobar (ANR).

“Para tener votos, tenés que trabajar”, afirma Rolón

La concejala manifestó que el objetivo principal era que el pedido pase a la Comisión de Legislación del legislativo municipal. “No para que se trate hoy. El intendente tenía la posibilidad de un descargo pero ellos (sus colegas) no quieren”, indicó.

“Para conseguir los votos, tenés que trabajar y convencer a los concejales, pero si no presentás la solicitud, no podemos saber con quiénes trabajar. Esperamos que revean sus votos en contra, pero depende de cada uno”, sostuvo.

Enfatizó en que siguen en la lucha y que cree que si no se resuelve en al Junta, esta situación de Nenecho queda en manos de la Justicia. Considera que el jefe comunal no va a renunciar como lo hizo Mario Ferreiro. “Él sabe que esa fórmula no puede funcionar. El esfuerzo de pedir la renuncia es en vano, el que queda será un titular de la Junta que le soltaría la mano”, afirmó.

“Me dijeron que Horacio Cartes no le acompaña en un 100% a Nenecho, pero no puedo asegurarte”, agregó.

“Vamos a volver a analizar y solicitar porque las leyes nos permiten volver a solicitar”, concluyó.