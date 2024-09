Kattya González y Raúl Benítez confirman ruptura con el PEN

La senadora Kattya González confirmó de manera oficial la ruptura con el Partido Encuentro Nacional (PEN) y aseguró que se debe a numerosos factores y principalmente la falta de transparencia.

“El PEN está secuestrado por una cúpula, por la familia Camacho hace más de 15 años, no buscan gente que se quede en el partido, lo que buscan es determinadas figuras que puedan atraer una consciencia electoral que les permita ganar una banca en concejalía, diputación, senaduría... y de esta manera administrar de manera absolutamente dudosa los subsidios electorales, que son la plata del pueblo paraguayo”, cuestionó.

Relató que el partido hoy gracias a sus votos preferentes va a recibir alrededor de G. 4.000 millones y tanto ella como el diputado Raúl Benítez vienen solicitando transparencia respecto al uso de esos fondos. “Se enojaron mucho porque solicitamos la renuncia de Fernando Camacho al estar vinculado al tema de la finca 916 y a partir de ahí las relaciones han sido muy crispadas”, detalló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Opositores con Peña: Paredes ausente porque el presidente “no tiene el poder de decisión”

Además, aseguró que desde que fue expulsada ningún miembro del partido se ha comunicado con ella sobre la situación. Además, al diputado Benítez lo expulsaron de la última reunión.

Confirmó así que ambos hoy están “con el paso libre”, pero consideró que los partidos políticos por los cuales militen no son lo más importante en estos momentos. “No vamos a continuar siendo cómplices de irregularidades. Hemos señalado en notas a la conducción del partido nacional... no nos doblegaron los cartistas y mucho menos lo harán los Camacho”, enfatizó.

En otro momento, afirmó que están reuniéndose constantemente los distintos actores de la oposición y están haciendo un “trabajo de reflexión y análisis” constantemente.

“No me preocupa el espacio político donde podamos militar pero sí me preocupa el hecho de construir un consenso y una verdadera fuerza política desde el tercer espacio, capaz de sentarse a dialogar con el Partido Liberal”, señaló.

Concluyó sobre el tema que son conscientes de que se deben tomar acciones urgentes para frenar “el avance autoritario” que se vive en el país.

Lea más: Despojo de tierras: Tras polémica, Fernando Camacho renunció a la presidencia del Encuentro Nacional

Reunión con Peña no tendrá resultados

En otro momento, señaló que considera que la reunión entre opositores ayer y el presidente Santiago Peña no tendrá ningún resultado. Planteó que el mandatario colorado cartista “necesitaba esa foto” antes de viajar a Estados Unidos para proyectar una imagen distinta como país.

“Esperamos que realmente exista vocación democrática para poder llegar a acuerdos. Acá la cuestión es que se asuman compromisos que tienen que ver en distintos aspectos de nuestra cotidianeidad. Continúa el ambiente crispado en ambas Cámaras del Congreso”, lamentó.

Lea más: Existe un plan autoritario y vienen por todos, afirma Kattya González

Agregó que actualmente lo que más preocupa es la Comisión Bicameral conocida como “Comisión garrote” y dijo que sus miembros deben tener el mandato revocado por desviar le objetivo que les fue otorgado.

“Esta comisión fue creada para investigar lavado de activos y delitos conexos que puedan perjudicar eventualmente el patrimonio del Estado, ese es el objetivo plasmado en una resolución. Pero han desviado ese objetivo”, indicó.

Cuestionó que se hagan convocatorias privadas de personas que nada tengan que ver con el lavado de activos pero sí son aliados al cartismo.

“Ellos tienen una narrativa que van a instalar al final, no van a revelar vínculos que existen sobre lavado de dinero, va a ser un diagrama, una lista negra, una narrativa de persecución, con sesgos autoritarios. A través de la estigmatización, difamación e injuria están colocando a personas en una lista negra y eso es peligroso”, advirtió.

Lea más: Oposición le pidió a Peña más debate y el fin de la persecución