Existe un plan autoritario y vienen por todos, afirma Kattya González

- ¿Quién pidió tu cabeza y por qué?

-Yo tengo un dato. El 25 de enero de este año yo sabía que a mí me iban a destituir.

-¿Ya en ese momento?

Unite al canal de ABC en WhatsApp

-Sí. Porque justamente esa es una de las preguntas que te quería hacer y me la contestaste sin que haga la pregunta justamente.

- ¿Quién pidió y por qué?

-Bueno, acá existió una movida interesante, si es que me permiten un poco relatar, porque más allá de la anécdota de la persona que pidió, acá lo que hay que entender es que esto no se trata de Kattya González. Tenemos que intentar despersonalizar lo que está ocurriendo hoy en el Congreso y ese fue, digamos, el sentido de esa última intervención que yo realizo. Porque acá existe un plan y vienen por todos. Y lo importante, más allá, digamos, del costo individual, del dolor que siento, que es un dolor legítimo, porque las injusticias duelen y tienen que doler. Porque si no nos duelen las injusticias significa que hemos perdido la capacidad justamente de reacción y este signo de inmensa debilidad del gobierno de Santiago Peña que finalmente se revela a cuerpo gentil que hoy no tiene la capacidad ni de representar a los 7 millones de paraguayos. Santiago Peña en esta situación actuó de una manera tibia. Él sabía de la existencia de este plan, sabía de la ilicitud de todo lo que se precipitaba con la decisión.

- ¿Tibia o cobarde?

-Y entre tibieza y cobardía y fundamentalmente el incumplimiento del rol histórico. Hoy Peña cargará sobre sus hombros el inicio de una nueva etapa para, digamos, la democracia paraguaya, esta incipiente democracia paraguaya. Y también la ciudadanía debe entender que necesita cumplir un rol fundamental y neurálgico en la resistencia. Dicho esto, porque sinceramente a mí no me gustaría perderme en la anécdota porque esto ya está, ya terminó y se cumplió un paso más del plan. Un plan que tiene como objetivo deslegitimar absolutamente al Congreso paraguayo, restarle toda capacidad de reacción y toda voz. Había necesidad de esta demostración de cobardía, yo no digo de fuerza, y para ellos y sus fines había necesidad. Ellos empiezan con una serie de atropellos, concentración de poder y deslegitimación del debate del Congreso ya a finales del periodo constitucional. Cuando en la última sesión de la Cámara de Diputados del periodo anterior se aprueba y tiene media sanción la ley que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Eso se trata en la Cámara y hay que hacer esta historia con un dictamen de la Comisión de Equidad y Género. Cuando es claramente antirreglamentaria esa situación, porque el reglamento indica que una cuestión que tiene un impacto económico debe contar con dictámenes técnicos de la Comisión de Hacienda. Se debe escuchar a la gente, se debe escuchar cómo se va a llevar adelante, digamos, esta fusión que era traumática sin lugar a dudas y tal vez necesaria. Pero de ninguna manera ellos podían imponer simplemente una visión. Posteriormente, ustedes saben que otra serie de acciones existieron. Me voy a detener en la creación de la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, porque me parece que ese es un punto importante en el análisis.

-¿Por qué?

-Porque el día que, no solamente por la forma del tratamiento, dos sesiones y se aprobó, sino por el contexto. Recuerden ustedes que el día del tratamiento se moviliza un sector importante de la sociedad, pero sobre todo se moviliza un sector sindical que era la Sitrande. Ese día ellos apresaron a 31 personas de manera absolutamente ilegal con el claro objetivo de descabezar y desmovilizar a la ciudadanía. Más de 30 personas fueron apresadas de manera ilegítima, sin una causa. De hecho fueron llevados a la Agrupación Especializada, donde nos constituimos un grupo de senadores, de manera tal a interiorizarnos de las causales de ese apresamiento. No había acta de detención. El fiscal fue ahí con una actitud prepotente y cumpliendo una orden, gritando que él iba a hacer lo que él quería. No nos dieron explicaciones. Veinticuatro horas después, no pasa nada, le largan a estas personas, pero consiguen su objetivo, desmovilizar a la gente, para que en la otra sesión, y ahí hay una actitud importante de un bloque de diputados, que sale y revela que únicamente se aprueba con 41 votos justo esa ley. Habiendo enviado un avión privado para traer a dos diputadas y completar los 41 votos.

-Recibieron todo tipo de presiones

-Recibieron todo tipo de amenazas y me arriesgo a decir por la coyuntura y en el momento se enfocaron en esos siete. Se enfocaron en ellos para tratar de doblegarlos hasta el último momento con el sello que es el sello de mala mafia. Extorsiones que llegaron a puntos que realmente resultan increíbles. Por eso ese bloque colorado merece una consideración muy especial en este análisis. Además de mis colegas y de entre los colegas, todos han cumplido y creo que han explicado porque fue una sesión donde realmente se pudo escuchar de una manera bastante clara por de parte de las distintas argumentaciones cómo se llevó adelante el atropello institucional.

- El senador Colyn Soloka (ANR) fue el que dio el quorum

-En realidad todos, pero a mí lo que me dijeron uno de los que estuvo en duda e incluso en un momento dado estuvo dentro del otro veintitrés que podría haberte suspendido por sesenta días sin goce de sueldo, que era la propuesta alternativa que hacía la senadora Lilian Samaniego (ANR). Y uno de los que apoyaba era (senador Ramón) Retamozo (ANR). Eso me dijeron claramente, pero él fue uno de los que sufrió la extorsión, el chantaje, las amenazas.

-¿Por qué el senador Retamozo?

-No sé exactamente, pero sé que anduvo él por Puertos (ANNP, gobierno de Mario Abdo), por ejemplo. Entonces hay una cuestión administrativa. No estoy en condiciones de afirmarlo porque no conozco a fondo, pero recuerdo que fue cuestionado y el dato que me dijeron es que él fue uno de los que recibió llamadas. Hay una cuestión administrativa, hay cuestiones de deudas, cuestiones políticas. Ellos asumieron el costo político de hacer un trabajo sucio. Esa es la verdad, porque también ellos tenían sus entornos. A mí me consta fundamentalmente que los jóvenes fueron los que más alertaron, digamos, a los adultos de la injusticia.

-¿A qué jóvenes te referís?

-A todos los jóvenes. Me refiero a muchos jóvenes porque a mí me dijeron, me hablaron funcionarios, me hablaron personas que estaban. Ese ambiente que se vivió ese día era un ambiente desolador y me decían yo vengo a solidarizarme contigo porque mi hija que tiene 17 años, porque mi hijo que tiene 20 años, porque mi hija que tiene 13 años está preocupada por vos. Las muestras de solidaridad que recibo durante toda mi estadía que se da, digamos, en este proceso de esta medida de fuerza que también yo llevo adelante. En la mayoría de los casos la gente venía y me manifestaba, son mis hijos los que me piden que yo no sea indiferente y hoy tengo que estar acá. La imagen imborrable que yo me llevo es la imagen cuando yo salgo de mi despacho. Las limpiadoras y los limpiadores del Congreso hacen un cordón. Era demasiado fuerte.

-Es notoria la cantidad de comunicados de instituciones, entre ellas una de las más importantes de la Conferencia Episcopal Paraguaya. ¿Te sorprendió eso?

-A mí no me sorprende, porque la Iglesia Católica, en momentos oscuros de la República del Paraguay, supo reaccionar, supo acompañar. Hay que decir que la visita del Papa Juan Pablo II en el Paraguay marcó también un hito de fuerza para derrocar a la dictadura. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es el rol que cumple dentro de nuestra sociedad la Iglesia paraguaya, la fe que profesan nuestros compatriotas. Entonces, no me sorprende. Al revés, me alienta. Me alienta que ellos, porque esto es totalmente, si bien es cierto, se genera a partir de esta coyuntura, el análisis que se hace en este comunicado de la Conferencia Episcopal Paraguaya, en el comunicado del Colegio de Abogados del Paraguay, es un análisis del contexto, no es un análisis personal. Y cuando dicen observamos con dolor el proceso de deterioro de la institucionalidad, está enviando un mensaje.

-¿Es parlasuriana todavía?

- Esa es una decisión que todavía no se tomó. Esa es otra cuestión que hay que resolver. Y creo que el Parlamento del Mercosur no tomó una decisión, un comunicado, por lo menos en torno a la situación.

-Hubo un comunicado de la bancada progresista del Parlasur

-Claro, pero como cuerpo (Parlamento) no reaccionó todavía, no, es porque estamos en receso.