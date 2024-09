Vídeo: Buzarquis le trató de “corrupto” y “ladrón” a “Nenecho” en su cara

Luego de haberse encadenado “simbólicamente” frente a la Municipalidad de Asunción, el senador Salyn Buzarquis (PLRA) tuvo un encuentro presencial con el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), en sede de la comuna.

El senador se sentó a un lado de “Nenecho” y, como se dice vulgarmente, en su cara le dijo al jefe comunal que era un corrupto, entre otros calificativos negativos: “¿Qué sos?, ¿querés que te entreguemos el premio nobel? Sos un corrupto, ladrón y bandido”.

“Nenecho” le pidió a una presunta escribana que labre acta para dejar en constancia las declaraciones de Buzarquis, a lo que el legislador le respondió: “Vos pensás que le tengo miedo a tu escribana o que me voy a callar como le hacés callar a unos cuantos vendidos y bandidos que están acá”.

“Pensás que voy a correr de vos, de nadie voy a correr y nadie me va a hacer callar, ni tu patrón Horacio Cartes me va a hacer callar. A nadie le tengo miedo, solo ante Dios me voy a arrodillar y nadie me va a hacer callar, ni vos ni nadie”. Además, le dijo al intendente capitalino que es un cobarde “porque te pasas corriendo de la gente”.

Asunción, la capital de la corrupción

También, para darle énfasis a su acusación, el liberal deletreó la palabra “ladrón” y aludió al jefe comunal. Luego, agregó: “Nenecho Rodríguez es un ladrón. Asunción es la Capital de la corrupción, la más corrupta de Latinoamérica”.

El intendente de Asunción escuchaba y asentía, de forma irónica, las acusaciones en su contra, mientras tomaba su tereré.

Seguidamente, el senador liberal, en tono de ironía, le consultó a la supuesta escribana presente: “¿Qué más querés que diga?”.

Incluso, Buzarquis leyó el fulminante informe de la Contraloría General de la República (CGR) contra el intendente asunceno. Enumeró las acusaciones y presuntas irregularidades cometidas por “Nenecho” respecto al uso de bonos, que contiene dicho dictamen, mientras tanto el cartista escuchaba atentamente y consumía su cigarrillo electrónico o “vape”.