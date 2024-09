Caso Zenaida Delgado: intendente de Tacuatí denuncia extorsión de concejal que “convocó” a senadora

El polémico viaje de la senadora Zenaida Delgado en el que se registró el incendio de un minibús propiedad del Congreso Nacional, al mando, según el informe policial, de su concubino, Gustavo Vera Santander, sigue generando controversias.

La justificación presentada por la senadora de una supuesta convocatoria realizada por el concejal Hugo Rolando Báez para el día sábado 21 de septiembre a las 8 de la mañana, al día siguiente del incidente, apareció recién cuatro días después.

Esta convocatoria fue desconocida por el intendente de la ciudad, Sindulfo Franco (ANR), quien negó conocer que exista proyecto alguno para la construcción de un albergue y comedor comunitario para adultos mayores. “Que yo sepa, ese albergue no existe. Nunca pasó ni por la Junta un proyecto así”, expresó ayer.

A esto, el intendente sumó un hecho más, recordó que el mismo concejal que firmó la supuesta convocatoria forma parte del grupo al que ya había denunciado por supuesta extorsión tras el rechazo de su rendición de cuentas a principios de este mes.

Intendente denuncia extorsión de concejal

Según la denuncia que reiteró el intendente Sinfulo Franco y que había quedado expuesta en audios publicados por ABC Color, el concejal Hugo Báez, el mismo que “convocó” a Zenaida, forma parte del grupo de concejales al que había denunciado por un supuesto pedido de G. 5 millones para la aprobación del balance.

Según las expresiones del propio jefe comunal, quien incluso exhibió capturas de pantalla, él habría accedido al pedido y transferido el dinero solicitado. Tras esto, siempre según el audio expuesto por el intendente, los concejales le habrían pedido además elevar el monto de su dieta mensual en más de G. 4 millones, pedido al que el intendente no había accedido, lo que habría provocado el rechazo de su rendición de cuentas.

En una captura compartida por el intendente, se verifica una transferencia bancaria realizada a una cuenta bancaria en una conocida entidad bancaria a nombre de Hugo Rolando Báez Cardozo por valor de G. 5.000.000.

Tras esto, seis de los nueve integrantes de la Junta Municipal de Tacuatí habrían presentado incluso una denuncia ante la Contraloría contra el intendente por supuestas “obras irregulares”, además de denunciar que hace seis meses no reciben sus dietas. El intendente respondió que está descontando deudas que asegura tienen con él.

Lo que dice el audio exhibido por el intendente

En el audio expuesto ya en su momento por el intendente, una persona le señalaba que un grupo concejales no estaría aprobando su balance, pese al dinero que les habría entregado.

El audio cita al “profesor Mario, Adalberto, profesor Oporto, profesor Hugo y el profesor Marcelo”, quienes según la denuncia del intendente serían los concejales Mario Martínez (ANR), Adalberto Franco (ANR), Héctor Oporto (PLRA), Hugo Báez (ANR)y Marcelo Larroza (ANR).

“Ellos no van a aprobar si no se les sube el sueldo, me dicen”, dice otra parte del audio en el que señalan que si el sueldo sube a G. 4 millones no pedirán más dinero para la aprobación, “porque G. 5 millones no es plata”, agrega el audio.

Concejal niega acusaciones del intendente

El concejal Hugo Báez se comunicó con ABC para dar su versión ante las graves acusaciones hechas por el intendente de Tacuatí y las negó completamente, adelantando que estaría presentando una querella en su contra, tras consulta con sus asesores jurídicos.

En el caso del audio presentado por el intendente, aseguró que no se trataría de su persona, expresando que no es maestro y que no es el único integrante de la Junta con el nombre Hugo, en referencia a Hugo Román (PLRA). Agregó que el audio en cuestión corresponde al presidente de la Junta Municipal, Derlis López (ANR).

Con respecto a la transferencia exhibida por el intendente, admitió que recibió el dinero del intendente el 16 de marzo (el rechazo a la rendición de cuentas fue en fecha el 19 de abril) y en otro concepto, como presidente de la Federación de Futbol de Salón.

Explicó que el dinero solicitado rondaba los G. 5.300.000 y que la diferencia se le pagó en efectivo. Señaló que no resulta creíble que alguien reciba una extorsión por una transferencia bancaria.

Comedor comunitario existe, dice concejal

Con respecto al desconocimiento del intendente del comedor comunitario, dijo que existe desde 2021 y envió fotografías de ollas populares hechas mediante el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social.

Explicó que la convocatoria a la senadora Zenaida Delgado fue concertada gracias a que conoce personalmente a su concubino, Gustavo Vera Santander, a quien pidió intermediar para poder llegar a la legisladora y poder destrabar una situación con el Ministerio para que vuelvan a enviarle mercaderías.