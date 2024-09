Se compran votos con bienes del Estado, denuncia Celeste Amarilla

Celeste Amarilla señaló que, al menos, el expresidente Horacio Cartes pagaba favores a parlamentarios de su bolsillo. “Pero aquí están comprando votos de parlamentarios con vehículos del Estado, porque encima son baratos. Se están repartiendo bienes del Estado para un sector del Partido Colorado, y eso no es poca cosa”, denunció la opositora.

Destacó que no importa cuán viejo o barato sea el vehículo, la práctica sigue siendo inaceptable. “Volvemos a esa maldita práctica, o quizá nunca la dejamos, de usar bienes de todos de manera particular”, agregó.

Amarilla indicó que el comportamiento “vergonzoso” de muchos políticos es lo que sigue desprestigiando a la clase política, restándoles el derecho que han perdido por la conducta de quienes les precedieron como de quienes aún están en funciones.

“Acá estamos muchos políticos de años que no nos van a mentir, con comunicaditos y permisos fraguados, (en alusión a Zenaida). Sabemos los pelos y mañas de todos los políticos. No van a venir novatos a mentirnos, al menos paguen de su bolsillo, si son baratos, no con la plata de todos”, reclamó.

El senador expulsado del PLRA y aliado cartista, Dionisio Amarilla, dijo que su colega, la senadora Amarilla también pidió un vehículo al Congreso para “uso particular”. Pero no aclaró que fue por seguridad.