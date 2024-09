AUDIO: En Tacuatí concejales rechazan rendición de cuentas y el intendente expone audio de chantaje

En el distrito de Tacuatí, departamento de San Pedro, de nueve, seis concejales rechazan rendición de cuentas del intendente Sindulfo Franco (ANR). Lo denuncian ante la Contraloría por obras irregulares y aseguran que en represalia hace seis meses no perciben sus dietas; en tanto que el jefe comunal asegura que son los ediles quienes tienen deudas; expone audio y los califica de chantajistas.

El concejal colorado Hugo Báez explicó que de nueve, seis ediles rechazan la rendición de cuentas. “Presentamos en la Contraloría General de la República la denuncia y en la fiscalía de delitos económicos”, expresó y comentó que la denuncia concreta es que maquinarias de la Municipalidad hacen trabajos de arreglos de caminos , pero figuran que fueron adjudicadas a empresas por más de mil millones de guaraníes, pero “los trabajos hace la Municipalidad, se cavó pozo por G 30 millones en otro departamento, fuera de nuestro distrito. Se factura por G 298 millones enripiado y no existe eso, los seis concejales recorrimos y encontramos irregularidades por eso denunciamos y rechazamos la rendición de cuentas” y en represalia asegura que hace seis meses no perciben sus dietas.

Por su parte, el intendente Sinduflo Franco (ANR), acusa de chantajistas a ediles. Asegura que no cederá al chantaje y expone audio en que supuestamente le solicitan dinero para aprobar su gestión. “Trabajo 24 horas, siempre trabaje y nunca le jodí a nadie, no voy a dar dinero de la Municipalidad donde no corresponde, vamos a seguir invirtiendo”, expresó y segura que cuenta con todos los documentos. “Los vecinos son los propios contralores de cada obra”, puntualizó.

El jefe comunal afirma que sus correligionarios ediles trabajan poco, reconoce que tres concejales cobran, pero los seis “tienen deudas, ellos saben, no voy a entrar en detalles, ellos saben mejor que nadie; ellos son los que deben y no voy a ceder más a los chantajes”, expone un audio donde supuestamente un concejal le solicita dinero, en especial aumento de dieta para poder aprobar su gestión, “como calculas hacer, te cuento como están las cosas con mis socios, no van a aprobar si no sube los sueldos, viene mucha plata me dicen, quieren a G 4 millones el sueldo (dieta), de lo contrario no se va a aprobar, porque 5 millones no es nada…sic”, se escucha en el audio de mensaje.

En cuanto a la construcción de pozo fuera del distrito, dijo que son electores de Tacuatí, por falta de tierra se mudaron al límite del distrito y son obras que favorece a gente trabajadora de Tacuatí, en la denuncia de obras de viales explicó que la empresa adjudicada subcontrata y se puede probar que todas las obras se realizan, “hay fotos, videos, los vecinos son contralores y testigos, hacemos mucho trabajo, invertimos, y no vamos a ceder a los chantajes de los concejales, en eso no vamos a caer, la gente me conoce, trabajo y tengo bienes, no voy a robar a la Municipalidad”, expresó el intendente.

La dieta de los ediles es de G 2 675 00 mensual, sesionan cada 15 días, el intendente percibe G. 9.000.000 mensual, los ediles que rechazan la rendición de cuentas son el presidente Derlis López (ANR), Hugo Baez (ANR), Efrén Negrete (ANR), Marcelo Larroza (ANR), Mario Martínez (ANR) y Adalberto Franco (ANR), en tanto que los tres que están al día sus dietas son , Héctor Oporto (PLRA), Hugo Román (PLRA) y Agustina Irala (ANR).