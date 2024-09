Las municipalidades donde la Contraloría detectó anomalías

Además presentó el proyecto de alimentación escolar a destiempo y tampoco registró en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas los pagos ejecutados con recursos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), según la Contraloría.

Asimismo, el informe de la fiscalización ejecutada a la Municipalidad de Villalbín (Ñeembucú) bajo la administración del intendente es Milciades Caballero (ANR-HC), también evidenció varias anomalías administrativas, según la CGR relacionadas a inconsistencias entre los montos expuestos en la documentación sobre el suministro del almuerzo escolar.

También se detectó una deficiencia en el control de los gastos en el rubro de compra de materiales eléctricos durante el año fiscal 2022.

Por último, en el informe de la fiscalización ejecutada a la Municipalidad de Belén, cuyo jefe comunal es Javier Peralta (ANR-HC), se constató obras inconclusas en varias instituciones educativas, pero que fueron pagadas con recursos de Fonacide.

Además el intendente Peralta desembolsó dinero a varios contratistas que no cumplieron con lo que estaba estipulado en el contrato, señala el ente de control. Agrega que la administración municipal no tuvo facturas para justificar los gastos realizados para el suministro del almuerzo escolar, no hizo retención adecuada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y tampoco tuvo una correcta imputación presupuestaria durante la gestión 2022, según informó la Contraloría.