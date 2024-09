Coronel copió datos de las PC, pero el abogado de HC operaba por chats

El pedido de desestimación presentado por el fiscal Néstor Coronel con relación a la denuncia radicada a finales de marzo último contra sus colegas Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, por supuesto prevaricato y persecución de inocentes, cada vez se desbarata más. Es que la documentación de 15 páginas hace un relatorio de antecedentes, actuaciones y supuestos análisis jurídicos que no confirman como tampoco desmienten los escandalosos chats entre Pedro Ovelar, abogado del titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, y uno de los agentes denunciados.

Coronel señala que una de sus actuaciones fue la extracción de datos de diferentes equipos informáticos ubicados en las diferentes oficinas fiscales de la sede 1 del Ministerio Público. Incluso uno que guardaba relación a la computadora personal de un relator fiscal y que fueron copiados dentro de un dispositivo de almacenamiento (pendrive), dice el pedido de desestimación.

Sin embargo, los chats filtrados -que el fiscal Coronel ni investigó pese a ser la base de la denuncia contra Cantero y Grisetti- revelaban que el representante del Ministerio Público recibía memos e inclusive órdenes de Pedro Ovelar para presuntamente armar la imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus exministros.

Cantero también remitía POR TELÉFONO documentos para la aparente aprobación del citado abogado.

Lo llamativo es que a pesar de estas contundentes evidencias el fiscal Néstor Coronel no incautó celulares como tampoco realizó cruce de mensajes para la ubicación por celdas como también por georreferenciación de los involucrados, tal como solicitaron en su denuncia Abdo Benítez y sus exaltos funcionarios: René Fernández, Arnaldo Guizzio, Carlos Arregui y el diputado colorado Mauricio Espínola.

Todos estos últimos habían sido imputados por Cantero y Grisetti por la supuesta filtración de informes referentes a Horacio Cartes, en los cuales se mostraba una gigantesca red dedicada presuntamente al lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos.

Memo confidencialidad

Uno de los intercambios de documentos entre Ovelar y Cantero se habría dado el 5 de setiembre de 2023. Ese día supuestamente el fiscal remitió a Ovelar documentación con los nombres: reportes, planillas y listado de diligencias “a tener en cuenta”, análisis de fechas, entre lo ya realizado y lo que se debía tener en cuenta en las siguientes diligencias, análisis del caso HC 2023, gráfico de fechas, y memo diligencias realizadas.

Inmediatamente, el abogado de Cartes le habría respondido con otro documento con el nombre de: “Memo Confidencialidad en otras formas de cooperación internacional”, además del contacto de Jorge Torres, quien sería un periodista y empleado del grupo de medios vinculado al cartismo.

Coincidentemente, Torres aparece luego en la carpeta elaborado por Aldo Cantero como un testigo de las supuestas filtraciones de datos sobre Cartes. Lo irónico es que este empleado basó su testimonio en presuntos correos electrónicos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) que también le filtraron a él.

Ovelar y Cantero no pararon con el intercambio de documentos. Siguieron los del 4 y 5 de octubre de 2023. En esta última fecha por ejemplo aparece un chat en el cual Aldo Cantero le habría escrito a Pedro Ovelar: “Seguimos en contacto doc. Te mando las declaraciones mañana. Para q le comentes al sr”.

“Hace años” sin circuito cerrado

El fiscal anticorrupción Néstor Coronel también dejó en evidencia que “desde hace varios años” no funciona el circuito cerrado de la sede en la cual Aldo Cantero hace oficina. Sugestivamente, en ese sitio el agente recibía las constantes visitas de Pedro Ovelar, según los chats filtrados.

“Montaje para impunidad de sus colegas”

El abogado Enrique Kronawetter, que representa a Daniel Farías, otro de los imputados por la supuesta filtración de datos sobre Cartes, calificó ayer como un montaje el pedido de desestimación presentado por el fiscal Néstor Coronel a la denuncia contra sus colegas Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, por supuesto prevaricato y persecución de inocentes. Dijo que el agente no hizo nada.

“Lo peor de todo es que no tiene vergüenza profesional. No hizo nada de lo que debía hacer un investigador profano con buen tino: no dispuso allanamientos, no escuchó ni advirtió de sus derechos procesales a las víctimas, no delineó líneas de investigación, no solicitó y hasta justificó su omisión respecto a los celulares de todos los involucrados, no realizó un control cruzado de las ubicaciones de los involucrados y menos nos hizo saber del avance de la investigación”, indicó.

Señaló que la base de la investigación fue desechada, al punto que la banalizó sin una mínima consideración jurídica, “parte de que los sospechosos del ‘armado de la causa”, ojo, no solo los fiscales Cantero y Grisetti, sino todo el equipo de fiscales que fueron mencionados en los chats y que guardaba relación con las directivas impartidas por Pedro Ovelar, fueron convertidos de ‘sospechosos’ en ‘testigos’ de una serie de antecedentes que no era el objeto de la denuncia”, refirió.

Añadió que la supuesta investigación no es más que un cotejo de actos e informaciones secuenciales proveídos por los sospechosos “y con sorna lo digo, hacer eso no es más que una torpeza de la superficialidad de la parodia montada por Coronel”.

Kronawetter no descartó que el fiscal Coronel haya copiado y pegado algo que le hicieron, entre bambalinas.