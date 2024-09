Circuito cerrado en la sede del fiscal Aldo Cantero no funciona “hace años”

La prueba clave que habría permitido evidenciar cómo se orquestaba la imputación del expresidente Mario Abdo Benítez y exintegrantes de su gabinete por la supuesta filtración de datos llamativamente no existe. Así al menos sugestivamente dejó constancia el fiscal anticorrupción, Néstor Coronel, en el pedido de desestimación de la denuncia contra sus colegas Aldo Cantero y Giovanni Grisetti por los presuntos hechos punibles de prevaricato y persecución de inocentes.

Coronel afirma que entre sus actuaciones realizadas se incorporó una nota, del 21 de marzo de 2024, por la cual se informó que las cámaras del circuito cerrado de la sede 1 de Asunción se encuentran sin funcionamiento “desde hace varios años”. En otras palabras no se podrá verificar las constantes visitas que realizaba a ese lugar el abogado del presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, Pedro Ovelar, según revelan los supuestos chats.

En el intercambio de comunicaciones entre Cantero y Ovelar aparecía, por ejemplo, que el abogado de Cartes habría acudido a la oficina del representante del Ministerio Público e informó sobre un percance: “No me subí porque llegó René Fernández. Está contigo?”, le habría escrito Pedro Ovelar al fiscal Cantero el 22 de agosto de 2023.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entonces, Cantero le habría respondido que no, seguido de: “Pasa nomas Dr.”.

Aquello que no se escribió

El circuito cerrado de la sede en la que hace oficina el fiscal Cantero no solo habría ayudado a comprobar los chats filtrados, sino también a verificar la veracidad de las testificales realizadas en el marco de la causa contra Abdo. Y es que en una de las presuntas conversaciones se muestra cómo Pedro Ovelar exigía al representante del Ministerio Público agregar “aquello que no se escribió” en una de las declaraciones que luego se usó para fundamentar la imputación contra el expresidente de la República. Se trata de la testimonial del comisario Luis López.

Cantero habría enviado vía mensaje a Ovelar el documento. El abogado le responde el 4 de octubre de 2023 a las 12:37: “Que tal dr. No te olvides de esto por favor. Aquello que no se escribió”.

Inmediatamente, el fiscal Cantero le habría enviado: “Si. Se va el viernes de nuevo doc”. Haciendo referencia aparentemente al viernes 6 de octubre del año pasado.

Lo cierto es que dentro de la carpeta de investigación elaborada por Cantero aparece una testifical de López, pero con fecha 27 de setiembre de 2023. No así del 6 de octubre de 2023, tal como sí aparece del comisario Luis Arias, que también habría informado el agente fiscal al abogado de Cartes, de acuerdo a los chats filtrados.

Es decir, todo apunta a que bien se habría elaborado una documentación a medida de esa causa.

No investigó nada

A pesar de estos graves hechos, que en su mayoría coinciden con el proceder del fiscal Aldo Cantero, Néstor Coronel decidió pedir desestimar la denuncia por supuesto prevaricato y persecución de inocentes. Para Coronel no hubo “decisiones personales” de Cantero debido a que se conformó un equipo de fiscales para investigar que estaba a cargo de la fiscal adjunta Patricia Rivarola.

Sin embargo, Cantero prácticamente dejó plasmado en la carpeta de investigación contra Abdo cómo iba actuando y todas coincidían con el supuesto intercambio de mensajes con Pedro Ovelar.

Más sugestivo es que incluso Ovelar habría pedido a Cantero una reunión con todos los fiscales que estaban en el caso. Sugestivamente, nada esto al fiscal Coronel le llamó la atención.

Abogado de Abdo no descarta ocultamiento

El abogado César Trapani, representante del expresidente Mario Abdo Benítez, señaló ayer que el pedido de desestimación presentado por el fiscal Néstor Coronel deja al descubierto que se ignoró completamente la búsqueda de la comprobación de esa comunicación irregular o esa confabulación entre el abogado de Cartes, Pedro Ovelar, y el fiscal Aldo Cantero. Dijo que en la denuncia presentada por el exmandatario y sus exministros contra los agentes Cantero y Grisetti habían sugerido gestiones de investigación que iban a en línea con esa información que fue revelada en los chats.

Una de esas tareas era precisamente la revisión del circuito cerrado, comentó Trapani.

Indicó que ahora el fiscal Coronel simplemente afirma que no hay circuito cerrado, sin agregar algún tipo de reporte, “por ejemplo el circuito cerrado dejó de funcionar en el año tal debido a tal desperfecto. No existe eso, es simplemente no funciona y acá no existe. Es muy poco convincente”, expresó.

Ante esta situación, Trapani no descartó que podría existir cierto ocultamiento, atendiendo que no se investigó la base de la denuncia por los hechos de prevaricación y persecución de inocentes, que era un diálogo entre un abogado y un fiscal. “Lo que se veía era que el curso de la investigación se decidía desde afuera”, puntualizó.

El profesional dijo que la Fiscalía tiene que investigar delitos y la investigación de delitos tiene un límite, que es la ley, así como fiscal no puede recibir una orden de dejar de investigar un delito que tiene indicios.

Señaló que existen demasiados elementos que el fiscal Coronel ni miró, como la coincidente visita de René Fernández con Pedro Ovelar, como también el caso de la testifical del comisario Luis López.

Chats no “fueron condicionantes”

El fiscal Néstor Coronel, en su pedido de desestimación, menciona el intercambio de mensajes sin comprobar la veracidad. Sin embargo, para el mismo en caso que sean ciertos no fueron condicionantes para la imputación de Abdo y sus ex altos funcionarios, pese al causal de evidencias sobre el manejo del caso. “...si es que existieron entre el abogado y un agente fiscal (Aldo Cantero), que formaba parte del equipo de trabajo, no fueron condicionantes o habrían impetrado de alguna manera en todos los miembros para concluir que se encontraban ante un hecho penalmente relevante que merecía la presentación del acta de imputación...” (sic).