Buzarquis responde a rumores sobre supuesto pedido de alineamiento al cartismo a cambio de salvarse

El cartismo aún no sentó postura sobre si presentará un pedido de pérdida de investidura contra el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis, acusado de tráfico de influencias.

Según fuentes de ABC, los cartistas pretenden que el legislador liberal se alinee a Honor Colorado para salvarlo.

Al ser consultado si lo presionaron para alinearse, Buzarquis respondió: “La verdad que no y no lo van a hacer porque ellos conocen y saben mi postura, y no voy a cambiar”.

“Yo, por eso, dije ayer que si tengo que elegir entre mi banca y mi dignidad, (elijo) mi dignidad, diciendo que voy a seguir la misma línea de siempre. Asumí un compromiso con la gente, puedo tener mis errores y creo que acá lo que se quiere desviar la atención, es buscar la paja en el ojo ajeno y no ver la gran viga que hay en el Paraguay. Bajo ningún punto de vista voy a cambiar de postura. No me plantearon, ellos saben a quién le van a plantear”, prosiguió.

No cambiará postura crítica

Reafirmó que no se le sugirió cambiar su postura crítica hacia el cartismo para evitar un pedido de pérdida de investidura.

“La verdad que no (me sugirieron), pero sí tengo que decir que a nivel nacional, mucha gente está temerosa porque hay gente que tiene miedo y claro que hay miedo, se nota que hay un copamiento absoluto de los tres poderes y una persecución hacia cualquier tipo de disidencia. Claro que sí, hay gente que te dice, pero yo voy a seguir en la misma línea de siempre. Creo que si terminamos con la oposición en Paraguay se rompe ese equilibrio o contrapeso y tenemos que cerrar el boliche, convertirlo a Paraguay en una Venezuela total y ahí ya no hay nada que hacer”, refirió.

Llamativa defensa de Dionisio Amarilla

Sobre la aparente defensa o intermediación de su colega liberocartista Dionisio Amarilla con Honor Colorado para evitar su expulsión a cambio de acompañar sus intereses dentro del Partido Liberal, en el marco de la Convención convocada para el domingo, Buzarquis mencionó:

“En primer lugar, la Convención es ilegal. Siempre dije que cualquier diálogo que se pueda dar dentro del partido se tiene que dar dentro de la línea de la institucionalidad, respeto de la ley y mandato de la Convención que es ejercer una oposición férrea y firme al Gobierno; dentro de eso todo, fuera de eso nada”, declaró.

“No soy un intolerante en el sentido que no me puedo sentar a hablar con fulano o zutano; puedo hablar, pero dentro de la línea de la oposición y me ratifico: en el Senado la misma línea y dentro del partido la misma línea de siempre”, añadió.

Buzarquis fue acusado de tráfico de influencias luego de que el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, haya compartido mensajes del liberal en los que este último pide contrato para un cercano.