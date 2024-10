Salyn Buzarquis: “Me equivoqué probablemente por querer ayudar”

Hoy, el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis reconoció que cometió “un error por querer ayudar”. Esto ante las acusaciones por un presunto tráfico de influencias, luego de un pedido que hizo al intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez.

“La verdad es que este hecho me llamó a una profunda reflexión... Entiendo que en el debate político, ciudadano, medios y redes, cada uno creerá lo que quiera creer y probablemente a una gran mayoría no le viene ni le va este debate”, expresó hoy durante su uso de la palabra en la Cámara Alta.

Seguidamente, mencionó que iba a hacer probablemente “lo que más nos cuesta como seres humanos”: reconocer un error.

“Quiero reconocer que sí me equivoqué, probablemente por querer ayudar, pero fue un error. También quiero aclarar que se mostraron algunas licitaciones, pero yo no tengo nada que ver con ningún tipo de licitación ni tengo incidencia en la Junta Municipal de Asunción ni en ningún municipio. Hoy soy yo, ¿mañana quién puede ser? Porque no le gustó lo que hizo o dijo; yo tengo la conciencia tranquila”, agregó.

Cartismo busca la pérdida de investidura

Sobre este caso, el senador cartista Natalicio Chase contradijo a su colega y compañero de bancada Basilio “Bachi” Núñez al decir que la eventualidad de un proceso de pérdida de investidura es la única medida que está siendo analizada en el cartismo.

“Vamos a seguir estudiando, decidimos darnos más tiempo”, dijo el senador Chase. “Se van a seguir acercando pruebas y en corto tiempo vamos a tener una decisión”, concluyó.

