Abogada revela las amenazas que recibía Zully Rolón, ex ministra de la Senad

En conversación con ABC Color, la abogada Cecilia Pérez se refirió a la restitución de la custodia policial de Zully Rolón, exministra de la Senad. La letrada lamentó la situación que atravesó su representada, a quien, según ella, se buscó humillar con toda esta situación.

“Ya le restituyeron esta mañana la custodia personal a través de la Comandancia Nacional. Agradecemos la rápida acción del ministro del Interior, así como del presidente de la República y del comandante de la Policía, pero lamentamos haber llegado a este punto”, indicó la defensora.

En otro momento, explicó que no se puede asegurar que no vaya a pasarle nada, pero el cumplimiento de la ley del agente especial está cubierto. “El exministro de la Senad tiene que tener custodia durante dos años, después de salir del cargo. La ley no dice que uno tiene que estar amenazado expresamente para que se le conceda la protección. Ella salió del cargo el 16 de agosto del 2023 y tiene que tener custodia hasta el 15 de agosto del 2025″.

Recordó que el ministro del Interior, Enrique Riera, desde un primer momento que señaló que esta determinación de quitarle la custodia policial no correspondía. “Que ella tenía que tener la custodia, porque eso establecía la ley; la ley no se discute, se cumple”, refirió.

Recibía amenazas constantes

Consultada sobre las expresiones del ministro de la Senad, Jalil Rachid, quien apuntó a la falta de recursos y de amenazas concretas en estos un año como determinantes para tomar la decisión de dejar sin custodio a la exministra, Cecilia Pérez manifestó: “Él también va a necesitar, a menos que invente ahora una amenaza para que pueda asegurarse del cumplimiento de la ley cuando salga del cargo”.

Luego agregó: “Ella no tiene por qué justificarse frente a él. Si bien dijo que no era un tema personal, la doctora Zully Rolón pasó momentos muy difíciles al frente de esa institución, precisamente por su condición de mujer. A ella le amenazaron con violarle. Le enviaban videos de violaciones y le decían que eso le iban a hacer y eso trabaja muchísimo más sobre la psiquis de la mujer”.

“Lo que esto demuestra es que se buscó humillarle a la doctora Zully Romero, se buscaba someterle a una situación de angustia y preocupación para que ella vuelva arrastrada al que tiene la lapicera, para que se le reponga su custodia”, concluyó.