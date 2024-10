Nakayama: ¿Vamos a alinearnos a los países libres o a los países autoritarios?

El senador Eduardo Nakayama indicó que la sociedad civil también se expresa de una manera. Recordó que la comunidad internacional se manifestó y expresó su preocupación sobre la ley anti-ONG que únicamente está vigente en América Latina, Venezuela y Nicaragua y en Europa en países que están teniendo una aproximación muy peligrosa de regímenes autoritarios como el caso de Georgia y Hungría.

“Nosotros tenemos que tener en cuenta, qué camino vamos a tomar y ahí entró en la parte de la prensa, porque todo va de la mano. Nosotros ¿vamos a alinearnos a los países libres o vamos a alinearnos a los países autoritarios?, porque hoy día el mundo se está dividiendo en dos. Los países que respetan las libertades de pensamiento, expresión, de prensa, de asociación, de reunión y demás que es básicamente el hemisferio occidental”, dijo el senador.

Añadió que, por otro lado, tienen a otro bloque que no es chico, es muy grande que es el bloque autoritario. “¿Quiénes están allí? La República Islámica de Irán, Rusia, China que es el país que más controla los medios, Corea del Norte y en nuestro continente Venezuela, Nicaragua “¿a qué línea nosotros vamos a seguir: al mundo libre o al autoritario?”, reiteró su consulta.

“Me preocupa lo que dijo el presidente”

El senador independiente manifestó que le parece preocupante que el presidente Peña haya dicho en una conferencia internacional lo que dijo, criticando a la prensa. “La prensa es la prensa, nosotros no podemos hacer censura previa, no podemos decir lo que tienen que opinar, no podemos hablar de postverdad, estos son medios que tienen décadas en nuestro país”.

“Si bien no citó a ningún medio en particular se entiende que son grupos, digamos, no afines al gobierno y entonces qué es lo que se pretende, que se anule la prensa y quedemos solamente con el grupo de medios que defiende al oficialismo, ¿vamos a tener solamente una tapa de diario, vamos a leer La Nación todos los días? Vamos, eso no es posible en un país con prensa libre”, enfatizó el parlamentario.

Añadió que la libertad de prensa no es otra cosa que la libertad de expresión y la libertad de expresión no es otra cosa que la libertad de pensamiento que eso está establecido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.