Video: el apriete del “oenegero” Leite a la Fiscalía

El “oenegero” Gustavo Leite, quien integra una ONG donde su esposa, Paola Serrati, es presidenta y que pese a haber recibido dinero de una empresa sancionada por Estados Unidos y de Itaipú, no es investigada por la comisión “garrote” -de la cual es vocero- intentó en reiteradas ocasiones presionar a la fiscala María Verónica Valdez. Su intención era forzarla a que impute a los señalados por la comisión; sin embargo, la agente le explicó en reiteradas ocasiones que necesitan tiempo para que el analista del Ministerio Público emita una conclusión preliminar.

“Necesitaríamos más información para un informe final. Es un analista del Ministerio Público que sí tiene experiencia al respecto y la verdad es que mucha información es la que tuvo que procesar. Pero, sí, le solicité un estimativo justamente de para cuándo podríamos tener un informe. Me dijo que podríamos tener algo preliminar en una semana o quizá en un mes, y a partir de eso seguir con la información que vamos a necesitar, requerir esta información, para que él pueda avanzar con su análisis”, refirió María Verónica Valdez durante la sesión.

Pese a la explicación de la fiscala, el senador Leite comparó el trabajo de la Fiscalía y el hecho de emitir una imputación con los informes que los bancos solicitan a sus clientes particulares, presionándola para que impute a los señalados por la comisión “garrote”.

“El banco con el que yo opero cada seis meses se va a ver cómo anda mi negocio. ‘¿Qué tal?, ¿cómo andan?, ¿tenés por favor tu último IVA?, ¿tenés tu planilla de ventas?, ¿tenés tu reporte DNIT?’, se llama ahora. No sé a quién van a recurrir, pero si alguien se toma más de un día para hacer esto, no es experto”, cuestionó el legislador a la fiscala y al perito de la institución.

Apriete del oenegero

La fiscala Valdez reiteró a los legisladores que debido a la cantidad de información que debe ser analizada, es necesario un tiempo para poder avanzar en la investigación y poder reconocer e individualizar las responsabilidades penales, si es que las hay.

“Solamente aclarar que la verdad son muchas operaciones que hay que analizar y no es solamente de un banco, como mencioné. Son cinco bancos, son varias operaciones y no solamente hay que analizar las operaciones, sino las normativas internas y las normativas genéricas que tuvo que haber seguido la persona que realizó esa operación para que nosotros podamos atribuirle una conducta”, refirió.

Agregó que de acuerdo a como lleven la investigación y a lo que encuentren podrían determinar si hay hechos punibles, así como si es que hay un responsable o si son varias personas las responsables. Para eso, se debe analizar con tiempo la información.

“Quizás no es una sola persona, quizás son varias. O sea, hay que verificar en forma minuciosa cómo se dio esa operación, cuáles son los documentos que se presentaron para que se pueda aprobar esa operación y después ver si eso estaba acorde o no con la normativa y con las reglas que tenía que seguir cada persona en forma individual. La verdad que sí, es algo complejo, algo que no se podría hacer en un día, ni en una semana, ni quizás en meses, porque primero hay que recabar toda la información”, concluyó.