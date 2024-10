Se utiliza el Estado como “botín de guerra” con las contrataciones, dice Nakayama

El Senador Eduardo Nakayama fue consultado con relación a las 455 contrataciones realizadas por el presidente del Congreso, Basilio Núñez, desde que asumió el cargo en el pasado mes de julio. El parlamentario de Honor Colorado asegura que solo el 10% son nuevos contratos.

“No he verificado totalmente la lista, pero lo que demuestra es que la práctica sigue. La práctica nefasta de contratar y utilizar el estado como botín de guerra, para repartirse cargos, para crear cargos, para nombrar a gente, muchos de ellos sin experiencia o que acaban de terminar el bachillerato”, indico el legislador

A renglón seguido señaló: “Me parece terrible, porque estamos a menos de un año del escándalo de los nepobabies y, cuando el senador Basilio Núñez asumió la presidencia del Congreso, prometió que iba a hacer unos fuertes recortas sobre el tema, sin embargo, ahora estamos viendo esta situación, que me parece muy preocupante”.

Nakayama manifestó que va a conversar con él, así como hizo en su momento con el presidente Silvio Ovelar. “En esa oportunidad pudimos llegar a ciertas conclusiones para sanear la situación”.

Cargo de confianza sí, pero...

“Considero que en cada despacho debe haber gente de confianza, eso me parece bien. No podés llegar al Senado y que te pongan cinco funcionarios y no sabes quiénes son. Que te pongan micrófonos, cámaras y evidentemente necesitas gente de tu entorno, gente de confianza”, apuntó el ex PLRA.

Pero, rápidamente, dejó sentada una postura, aclarando que eso no le habilita al legislador a meterle a su esposa, a su hijo, a su hija y mucho menos asignarle sueldos que son exorbitantes. “Acá hay gente que gana 30 millones de guaraníes y no tiene sentido. Tuvimos casos de hijos de legisladores que ganaban 20 millones con el bachillerato concluido. Eso es una bofetada para profesionales que están trabajando aquí mismo”.

Según Nakayama, en la lista hay personas que están hace años trabajando en el Congreso y eso está bien. Pero sostuvo que el presidente debe hacer una investigación más a fondo, porque no puede descartar que le estén haciendo meter la pata. “En muchos casos puede tener responsabilidad directa y en otros, otra gente le puede estar haciendo meter la pata”.

“Voy a conversar con él sobre esta situación que no me parece preocupante, sino alarmante. No podemos estar despilfarrando 1.000 millones de guaraníes cada mes en salarios, cuando vemos que falta para medicamento, para hospitales y para muchas otras cosas”, finalizó.