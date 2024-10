Procurador general de la República responde ante la Comisión Garrote sobre juicio de Cabeza Branca

El procurador general de la República Marco Aurelio González se presentó este jueves ante la “Comisión Conjunta de Investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos”, que sesiona en el Congreso Nacional.

El funcionario fue convocado para explicar sobre las gestiones que hizo en el marco del juicio a Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca y otras personas relacionadas, en una supuesta ejecución hipotecaria llevada adelante por Banco Atlas.

Según mencionó el funcionario, explicará las gestiones realizadas sobre un objeto de comiso que tenía prohibición de no innovar, pero, supuestamente, se intentó llevar a remate en dos oportunidades, por parte de un presunto testaferro de Cabeza Branca.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Comisión “garrote” sigue con plan direccionado contra Grupo Zuccolillo

Postura en defensa de bienes comisados

En cuanto a la postura de la Procuraduría, Marco Aurelio González dijo que acompañan la posición de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) y se mantienen firmes en que no puede llevarse a remate un bien que está siendo objeto de comiso, y que tiene una medida de no innovar.

Marco Aurelio González hizo énfasis en que ante una orden judicial para que no se modifique la situación jurídica de un bien, no se pueden hacer remates ni transferencias.

Al mencionársele que se abrió una investigación en la que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) no encontró irregularidades y la investigación se archivó, el procurador insistió en que existe un precedente similar que involucra al Banco Continental.

Lea más: Diputados cartistas rechazan eliminar comisión “garrote” y se molestan por tocar al “mayor contrabandista del país”

Exigirá respeto a órdenes judiciales

Según Marco Aurelio González “la misma situación se dio”, en una ejecución llevada adelante por Continental, y en ella, “el juez civil decidió parar todo porque había una orden de no innovar”.

En este sentido, el procurador hizo hincapié en la postura de tutelar bienes públicos en objeto de comiso, pues estos “pertenecen al patrimonio del Estado”.

Añadió que desde la Procuraduría exigirán que se respeten las medidas dictadas en el fuero penal por jueces del fuero civil.

Se debe notificar a Procuraduría sobre sentencias

Ya en reunión oficial con los integrantes de la “comisión garrote”, Marco Aurelio González puntualizó que se debe notificar a la Procuraduría en casos en que haya sentencia sobre hechos punibles contra quien lesionó el patrimonio estatal.

Esto, para que cuando ellos reciban la sentencia, puedan iniciar acción civil de reparación para exigir el retorno de lo que se perjudicó o privó.

Comunicó que solicitó por nota al Ministerio Público y al Poder Judicial que le comuniquen todo proceso donde se planteen salidas alternativas a imputados y exista patrimonio vulnerado, para que puedan tomar medidas.

Recordó también a la Fiscalía y al Poder Judicial que reparar el daño es un requisito para conseguir salivas alternativas a los procesos.

Lea más: Usan la “Comisión Garrote” para perseguir pensamientos opositores, afirma Filizzola

Directivo de Atlas se presentará hoy

Hoy al mediodía acudirá también ante la “comisión garrote” Juan Carlos Martin, director del Banco Atlas, con el objetivo de llevar documentos, ponerlos a disposición de los parlamentarios y explicar sus actuaciones.

El directivo aseguró que todas las acciones estuvieron ajustadas a las normas

Los temas puntuales que explicará el directivo de Atlas son: el fideicomiso del Instituto de Previsión Social, el caso Nicolás Leoz y la Conmebol, y un supuesto nexo del banco con el narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”.

Lea más: Caso Nicolás Leoz: Banco Atlas responde a urgimiento de Conmebol y pide desestimación de denuncia

En cuanto a “Cabeza Branca”, el directivo adelantó que la comisión no encontrarán nexo alguno con Atlas, pues el banco no tuvo relación con el mismo. Indicó que tuvieron vínculos comerciales con una empresa llamada “Biocombustible”; sin embargo, en el momento de la evaluación para la aprobación de operaciones no se hallaron irregularidades en la firma.