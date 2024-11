El Grupo ABC desbarató las mentiras de comisión “garrote”

La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) “antilavado”, conocida como comisión “garrote”, presidida por el senador expulsado del PLRA Dionisio Amarilla, declaró abierta la reunión sin consultar a los directivos del Banco Atlas si preferían que la misma sea reservada o televisada.

Los parlamentarios cartistas intentaron en todo momento vincular a aquel banco con el lavado de dinero. Sin embargo, los directivos, respaldados con documentos, refutaron cada una de las acusaciones y respondieron a las consultas durante la convocatoria, que se extendió por tres horas y que incluso forzó a los miembros de la CBI a reprogramar la reunión que tenían marcada después con los representantes de Zeta Banco.

El asesor jurídico del Banco Atlas, Rodrigo Yódice, expresó que en la carpeta fiscal de la denuncia contra el banco hay informes de inteligencia financiera de la Seprelad que señalan datos que llaman la atención. Sostuvo que los documentos hacen referencia a sumas de dinero que fueron extraídas de la Conmebol y remitidas a bancos de plaza entre los cuales no está el Banco Atlas, luego enviadas a empresas Offshore, claramente identificadas en los informes de inteligencia financiera.

Durante la audiencia, Yódice refirió que se hizo un estudio especial respecto a cinco fideicomisos que fueron constituidos y cuestionó a la CBI que se interesen solo en dos fideicomisos que se constituyeron con el Banco Atlas.

Asimismo, afirmó que en la denuncia de la Conmebol contra el Banco Atlas se hace mención a un resultado de auditoría forense del 2021. Sin embargo, en el mismo no se cita directa ni indirectamente al Banco Atlas.

El representante legal respondió a los parlamentarios que los cinco fideicomisos constituidos de la Conmebol se realizaron con el Banco Do Brasil, Banco Continental, Itaú y el entonces Banco Amambay hoy Banco Basa.

Los directivos mencionaron que en el acta de la declaración fiscal figura una inducción clara del abogado de la Conmebol (Claudio Lovera) de que hay que involucrar al Banco Atlas.

También señalaron que en el informe de inteligencia consta que la entidad financiera que realizó el primer Reporte de Operación Sospechosa (ROS) fue el Banco Atlas. “A partir de allí es donde se moviliza el mecanismo de control por parte de la Superintendencia de Bancos y genera los actos administrativos por legalidad y legitimidad” y “determinan que todo se ha hecho conforme a las normativas vinculadas al fondo fiduciario”, se explicó, y por tanto los ejecutivos recomendaron a la comisión conjunta acceder a la carpeta fiscal para que les eche luz.

El directivo del Banco Atlas Juan Carlos Martin manifestó que la mayor parte de los recursos financieros que motivaron las operaciones de Nicolás Leoz con el Banco Atlas provenían de actividades inmobiliarias.

Indicó que el Banco Atlas nunca operó con la Conmebol, tampoco recibió fondos del exterior de Nicolás Leoz ni antes ni después del escándalo FIFA GATE. Indicó que el fideicomiso nunca blindó los fondos, ya que se permitía la devolución de los mismos si la justicia los reclamaba.

Los directivos dijeron que los auditores externos pidieron información a los bancos con los que la Conmebol operaba y que hubo bancos que contestaron los requerimientos como el Banco Do Brasil, Continental e Itaú, pero que no lo hizo hasta el cierre del informe el entonces Banco Amambay, hoy Basa.

Representantes del Banco Atlas mencionaron que en el 2021 solicitaron al Banco Central del Paraguay que les mencione si alguna vez fueron sancionados o tuvieron un caso abierto por incumplimiento de los procesos de la prevención de lavado de dinero. Agregó que el banco les respondió que en sus registros “no hay ningún antecedente. No había nada contra el Banco Atlas, nunca hemos tenido una amonestación o multa por incumplimiento de las normas de la prevención del lavado de dinero”, concluyeron.

Crítica a la Superintendencia

Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, quien tuvo la opción de solicitar que la reunión se haga de forma pública, manifestó no estar conforme con la investigación y cuestionó a la Superintendencia de Bancos por su falta de colaboración con la Fiscalía.

El diputado Héctor “Bocha” Figueredo (ANR, HC) preguntó al abogado si está satisfecho con la actuación de la Fiscalía y Lovera le señaló que no. El senador Dionisio Amarilla consultó si existen factores exógenos que traben la investigación.

Lovera aprovechó para cuestionar el papel de la Superintendencia de Bancos y se preguntó cuál fue la labor de la Superintendencia en el transcurso del tiempo, qué ha hecho para esclarecer los hechos, si se percató de las circunstancias “que solo surgen de una simple lectura de documentos” y cómo está colaborando con la Fiscalía.

Mencionó que la denuncia de la Conmebol contra el Banco Atlas fue presentada en febrero del 2021 y que la misma proviene de un mandato de 10 asociaciones. Indicó que una auditoria forense emitió un reporte como resultado de esa labor y reportó operaciones que implicarían la sospecha de perjuicios patrimoniales a la Conmebol entre los años 2010 y 2014.

Según el abogado, los hechos más graves ocurrieron entre el 2000 y 2010 bajo la presidencia de Nicolás Léoz, presidente hasta abril del 2013. “La Conmebol dejó de ser identificada como una organización criminal (y pasó) a una organización víctima de sus dirigentes, eso permitió que la Conmebol recuperara más de US$ 70 millones”, dijo.

Según Lovera US$ 28 millones fueron girados entre el 2000 y el 2010 de cuentas de la Conmebol del Banco Do Brasil a la cuenta de Nicolás Leoz del Banco Do Brasil.