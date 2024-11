Conceden ampliación al Mades, pero de paso le “trozan” por apañar a “amigos”

Los diputados oficialistas abogaron por la aprobación de este proyecto, que con la sanción pasa al Ejecutivo para su promulgación o veto y establece una reprogramación presupuestaria de G. 183.733.334, a ser destinados a la creación de 13 cargos, en base a un “concurso interno”, según explicó el diputado Hugo Meza (ANR, B - Oficialista).

Diputados opositores, si bien acompañaron la iniciativa, también aprovecharon para exigir compromiso real al Mades, y sobre todo, que no utilicen diferente vara, siendo duros con los comunes, pero flexibles con los “amigos”.

“Nosotros vemos que la destrucción en nuestro departamento (Ñeembucú) va de la mano de grupos empresariales muy fuertes, que a su vez están ligados con altos exponentes del gobierno, que hacen difícil el trabajo. Que hagan (en el Mades) objetivamente su trabajo, sin importar qué grupo económico está detrás de las destrucciones. Acá la ley debe ser de aplicación para todos y no solamente para el eslabón más débil”, reclamó el diputado Diosnel Aguilera (PLRA, C).

Aguilera se refirió a la destrucción de los humedales en Ñeembucú, pero también a otros problemas como la deforestación. entre otros tantos, que según denunció, son perseguidos según la “cara del cliente”.

“Por más presupuesto que podamos asignar al Mades, si hay grupos económicos que responden a su vez o que son parte del gobierno, muy difícilmente van a poder llevar con objetividad su trabajo”, insistió.

Pro otra parte, quién abrió la crítica fue la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario), que también pidió mayor gestión al Mades, independientemente a las necesidades de mayor presupuesto, y puso como ejemplo la Ley de Créditos de Carbono, que se aprobó a tambor batiente a pedido del Gobierno, y hasta ahora no redundó en beneficios.

“Me preocupa las posiciones que estamos asumiendo como gobierno ante ciertas cuestiones (...). Este gobierno nos envió a las apuradas un proyecto de Ley de Créditos de Carbono, que liderado por el ministro del Mades, el Ing. Rolando (de Barros), aún no ha redundado en un solo beneficio para nuestro país”, refirió Ortega.

Finalmente, se sumó el diputado Raúl Benítez (ex Partido Encuentro Nacional), que también reclamó compromiso real por parte del Mades, y le pidió dejar de poner excusas para cumplir con su rol, que es velar por el medioambiente.

“Lo que a mí me cuesta escuchar a esta altura, cuando le escucho a estos representantes del Mades, es que nos hablan de un “marco legal limitado”, como si el Poder Ejecutivo no tenga iniciativa legislativa”, se quejó. Indicó que “es muy cómodo decir que no tienen las herramientas necesarias para llevar adelante su labor misional” para no actuar, señaló el legislador opositor.