Promesa incumplida: “La gente sigue sin estar mejor y sin tener plata en el bolsillo”

Mientras un grupo de diputados cartistas están de “tour” por Estados Unidos, en la sesión de la Cámara de Diputados, el sector opositor describió las múltiples necesidades de la población. Lamentaron la falta de políticas públicas que ayude a los ciudadanos a tener llena la heladera y plata en el bolsillo, tal como había prometido el Presidente Santiago Peña (ANR-HC) durante su campaña proselitista.

Lea más: Cansada de ausencias de sus colegas, la diputada Vallejo tomará estas acciones

Al respecto, el diputado Diosnel Aguilera (PLRA), dijo que Ñeembucú, departamento de donde proviene el vicepresidente Pedro Alliana, es un departamento empobrecido por la falta de políticas públicas y el olvido de las autoridades de turno. Instó al presidente Santiago Peña a buscar ayudar a los pobladores, que en su mayoría sobreviven gracias a la pesca ante la falta de fuentes de trabajo en el sitio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El Ñeembucú es un departamento empobrecido, seguro que, como todos los departamentos, por la falta de políticas públicas que incentiven el desarrollo y el progreso de la población. En la zona muchos sobreviven de la pesca y ahora con la veda van a estar 45 días sin una fuente de ingreso, pero no existe una política pública para apoyar a los lugareños. No solo necesitan víveres, sino que se generen también otras fuentes de trabajo, ni para hacer changa no hay”, dijo el diputado Aguilera.

Jubilación y seguro vip: Una bofetada a la ciudadanía

Por su lado, el diputado Alejo Ríos (PLRA) dijo que la intención de contar con un seguro vip, con una jubilación vip y cupos de combustible para los miembros del Congreso Nacional es una injusticia social y una bofetada a la ciudadanía. Agregó que hay que dejar de lado los lujos y recorre el país para conocer las necesidades, para saber las penurias que se vive en el campo.

“Hay que estar cerca para escuchar sus necesidades, para saber las penurias que pasan. Hay preocupación entre los yerbateros, los tomateros, fruticultores no pueden sentir más el fruto de su esfuerzo debido al contrabando. Cuando salgo me manifiestan el repudio hacia los beneficios que tienen los parlamentarios, nos critican nos meten en la misma bolsa”, dijo Alejo Ríos.

Lea más: Congreso pagó “tour” de 15 diputados a EE. UU. sin invitación oficial

Agregó que, “la jubilación vip considero una injusticia social considerando los grandes lujos que ya tenemos y solo trabajamos tres días por semana, mientras otros se rompen el lomo para llevar el pan de cada día. Ahora nos esteramos mediante los medios de comunicación sobre el supuesto aumento del presupuesto para el Congreso Nacional para incluir el seguro vip y el combustible para todos los legisladores.

Es una bofetada al pueblo paraguayo. Es lamentable como representantes genuinos de todo un país nos pasamos creando leyes que nos benefician solo a nosotros, mientras la gente pide a gritos ayuda en la capital, y ni que decir en las campiñas”.

Sistema de salud colapsado y la heladera no está llena

“Nuestros sistema de salud en terapia, sin insumos ni equipamientos y nosotros acá con seguro vip. Salgamos a ver el pueblo que está sufriendo. Me siento impotente por no poder hacer nada más que alzar mi voz ante las injusticias que se tiene”, puntualizó el diputado Alejo Ríos.

Por su lado, el diputado Federico “Freddy” Franco (PLRA) pidió al presidente Santiago Peña a dejar de tomarse vacaciones para desconectarse de la realidad del país y comenzar a cumplir con sus promesas de campaña para que la heladera del ciudadano común esté llena y se tenga plata en el bolsillo.

“Yo me pregunto si tenemos la heladera llena, o si llegamos a fin de mes. Estoy preocupado por la forma en que Santiago Peña está llevando el gobierno. Se lo nota preso, se lo ve preso, tanto que a veces se toma unas mini vacaciones para ir a ver la Fórmula Uno y aquí los productores claman por mejores precios, la acuciante inseguridad, falta de inversión en la universidades”, sentenció Franco.