Nakayama: Con dinero del seguro médico privado se pueden construir 5 grandes hospitales del Sur

El senador Eduardo Nakayama (Ex-PLRA) mencionó que el presupuesto de Salud es de aproximadamente US$ 1.200 millones dólares año, de los cuales el 60% se destina a servicios personales, un 30% a medicamentos y tecnología y demás, y apenas US$ 75 millones aproximadamente se destina a infraestructura, menos del 6% el total. “De manera inconstitucional e impropia se destinan unos US$ 110 millones al año en el pago de seguros médicos privados para funcionarios de los 3 poderes del Estado, pero no para todos”, mencionó.

Según estima el senador, se habla de cerca de 350 funcionarios públicos, de los cuales solo 50 mil empleados cuentan con el seguro médico privado y, sin embargo, lo que se gasta es US$ 110 millones, aproximadamente. “Esto significa de que estamos invirtiendo esa monstruosa suma para menos del 1% de la población, mientras que infraestructura para los 6 millones de paraguayos que tienen que campanear en el sistema público de salud se invierten apenas US$ 75 millones”, enfatizó en el espacio de oradores de la Cámara de Senadores.

El senador indicó que si ese dinero se redirecciona y redestina que se paga en seguro médico privado para el Ministerio de Salud, para el uso exclusivo en infraestructura podríamos aumentar el 220% del presupuesto que tiene destinado en infraestructura.

“Haciendo un cálculo rápido si US$ 110 millones se destina por año, podemos calcular que en un periodo de gobierno estamos hablando de casi US$ 600 millones y, utilizando de parámetro lo que fue la licitación para la construcción del gran hospital del Sur, de unos US$ 30 millones se podrían construir unos 17 hospitales iguales al gran hospital del Sur”, dijo a modo de ejemplo, para dimensionar el enorme gasto que destinan a algo que no genera un retorno y, sobre todo, de una manera asimétrica, porque no estamos volcando al grueso de la población que requiere de los recursos, agregó.

El parlamentario mencionó que ayer le comentaron que se fundió el único mamógrafo que tiene el Hospital de Clínicas y que, según estiman, su reemplazo alcanzaría la suma de US$ 120 mil a US$ 130 mil.

Cuestionó que el MEF no se ajuste los cinturones

Nakayama también se refirió al dineral que se destina al Ministerio de Economía y Finanzas, presidida por Carlos Fernández Valdovinos, y dijo que el ministerio que tiene que ser el que se ajuste los cinturones se destinan US$ 5 millones por año en seguro médico privado para 1.700 funcionarios. “No existe relación, no podemos seguir haciendo la vista gorda a esta enorme desigualdad artificial que estamos creando. Estamos vulnerando el principio de igualdad, establecida en la Constitución Nacional, así como el principio del interés general que tiene que estar por encima del interés particular y, por sobre todo, no estamos haciendo lo lógico”, dijo.

El legislador reiteró que presentará un proyecto de ley para cortar el beneficio. Asimismo, dijo que conversará con el presidente Santiago Peña. Aclaró que el dinero no quieren cortar del presupuesto, sino darle al presidente para que, a través del Ministerio de Salud, pueda realizar las obras de infraestructura que necesita la Nación y que los ciudadanos necesitan para mejorar la salud.

“Es simplemente sacar de un gasto que tenemos hoy en servicio médico preventivo para una mínima porción de la población que no llega al 1% y destinar para obras de infraestructura que no cuenta con ningún seguro médico”, dijo el legislador quien esta semana había señalado que el funcionario que quiere seguro médico privado se pague de su bolsillo.