Nakayama: “Si el funcionario público quiere seguro médico que se pague de su bolsillo”

Tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados se autoasignarán G. 39.500 millones en su presupuesto para el año que viene. Los titulares de ambas Cámaras, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) como el titular de Diputados, Raúl Latorre (ANR. HC) no exponen públicamente su presupuesto a diferencia de otras autoridades públicas.

El senador Eduardo Nakayama (Ex-PLRA) dijo no estar de acuerdo con el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto que será elevado al pleno de ambas Cámaras del Congreso y dijo que para él “ninguna institución publica debe contar con seguro privado, no solamente los senadores y diputados, ninguna institución pública a excepción del Ministerio de Relaciones Exteriores porque ellos cumplen funciones en otros países y no podemos dejarles también a ellos sin ninguna atención médica en caso de que lo necesiten porque están sirviendo al estado paraguayo”, dijo.

Asimismo, dijo que de ninguna manera pueden generar una discriminación a favor de unos ciudadanos convirtiéndoles como ciudadanos de primera clase versus el resto de la población, “si el funcionario público quiere tener un seguro privado, sin ningún problema que pague de su bolsillo, pero el Estado no le tiene que estar pagando adicionalmente ningún seguro privado.”, enfatizó.

El senador afirmó que la mayoría de los paraguayos no cuenta con ningún tipo de seguro, ni siquiera el Instituto de Previsión Social (IPS) porque el sistema de salud se encuentra en una “situación calamitosa” y este tipo de beneficios y de privilegios deben dejar atrás.

Combustible se puede pedir para misiones oficiales, afirman

Nakayama sostiene que en el caso del combustible se pueden solicitar para misiones oficiales cuando se asigne un vehículo. “Allí terminó el problema ¿porqué estar asignado eso todos los meses como algo permanente?”, se preguntó.

Coincidió en que las autoasignaciones de seguro médico y cupos de combustible podrían considerarse como una bofetada a la ciudadanía porque son realidades que sufren a diario los ciudadanos. “Es como que estamos creando realidades paralelas, y lo único que estamos haciendo es generar y enriquecerle a una casta privilegiada que se nutre del Estado y vive del Estado, y lo peor de todo es que crece como si fuera un cáncer porque primero es uno, y después ya le trae a su hija, a su hijo, a su hermana, a su nepo tal y a su jaryi maleta, y hoy día ya están metidos todos en esto. Nosotros tenemos que entender que hay un límite, el Estado no puede aguantar todo”, dijo el senador.

Lamentó que sus colegas crean que el Estado tiene dinero infinito y que se va a imprimir nomas en el Banco Central. “Ya estamos teniendo una escalada del dólar terrible que si bien se puede argumentar que se debe a factores externos, a la apreciación del dólar y demás ¿porqué no pasa lo mismo con el euro?, porque nuestra moneda también esta sufriendo una depresión, entonces hay que ver cuales son los motivos”, manifestó el parlamentario.