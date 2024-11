Casi G. 300 millones costará al pueblo blindar vehículo para Celeste Amarilla

En la fecha se realizó la apertura de sobres del llamado a licitación pública que realizó la Cámara de Senadores. Según los documentos que obran en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), con recursos públicos asignados al presupuesto del Senado se destinará la suma de G. 286.000.000.

En una de las documentaciones, Marcos Griffith, director de Transporte del Senado, justificó el procedimiento del blindaje para el vehículo tipo automóvil marca BMW modelo 330i año 2020 y señala que es necesario la realización de un procedimiento de contratación para el servicio de seguridad reforzada de un vehículo existente en la institución, para ofrecer la seguridad, protección y el cumplimiento de las funciones legislativas.

Entre los oferentes presentados se menciona a Paraguay Segurity S.A., cuyo monto total de la oferta es de G. 230.000.000. Su representante es José Gómez y Armor del Paraguay cuya oferta es de G. 319.000.000, en representación de la empresa figura Evelio Martínez.

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) había revelado que el diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes la había amenazado de muerte, información que llegó a través de su hermano, el abogado Felino Amarilla. El mismo relató que Gomes -dos meses antes de su fallecimiento ocurrido en agosto pasado- le dijo que tenía “fusileros” que podían matarla y que debía tenerle miedo.

El 26 de agosto pasado, la senadora Celeste Amarilla (PLRA) dijo que después de haber denunciado la amenaza que le hizo Eulalio “Lalo” Gomes le llegaron más “comentarios” que le hacen temer por su vida y que por esta razón solicitaba un vehículo blindado.

“No es ningún show”, dijo en su momento la senadora

“Que me gestionen un vehículo blindado (...) Lo que yo denuncié es cierto y ahora también es amenazado el propio ministro del Interior (Enrique Riera). Tantos vehículos del Estado están por ahí sin ninguna razón”, declaró en su momento ante los medios de comunicación.

Indicó que no está recibiendo amenazas directas, pero sí “cuanto menos comentarios” que le llevaron a pedir esta medida de protección. “Yo lo tomo con mucha responsabilidad, no es ningún show lo que estoy haciendo; francamente no tengo por qué pagar el pato ni siquiera en un susto, no tengo por qué andar por la vida asustada y temerosa”, expresó.

Agregó que el hecho de que haya muerto un diputado en las circunstancias en que falleció Eulalio “Lalo” Gomes “ya es tremendo”, pero que le asesinen a una parlamentaria “en el transcurso de esta guerra” sería aún peor. Finalmente, indicó que el titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), le pidió que envíe el pedido por escrito y que hará las gestiones con los organismos de seguridad.