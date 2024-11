Pelea en avión: Celeste Amarilla denuncia maltrato de un funcionario colorado que viajó en el “tour vip”

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) también viajó a Estados Unidos para las elecciones de Estados Unidos, pero afirmó que lo hizo de manera independiente y con invitación oficial, a diferencia de la comitiva que está siendo acusada de ir a turistear con dinero público. En sus redes, contó una situación que vivió en el aeropuerto de Panamá, antes de subir al avión.

Contó que un funcionario de la embajada paraguaya la saludó y le dijo que la estaba esperando por si necesitaba ayuda.

Lea más: Congreso pagó “tour” de 15 diputados a EE. UU. sin invitación oficial

“Ahí en la fila, detrás de mí, estaba el diputado accidental y misógino Rodrigo Gamarra, otro marginal de la política paraguaya, que llevó dos secretarios y una esposa a ese tour de medio pelo a Washington. Uno de sus acarreadores de valija, este gordo impresentable y periférico de las fotos, le grita al funcionario de la embajada: ‘Yo soy colorado y acá hay diputados colorados y usted no le recibió, usted no tiene que darle privilegio a esa porque no es colorada. Yo soy clorado y te puedo hacer echar’”, relató la senadora y compartió varias imágenes donde se ve a un hombre de remera negra observándola.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que el funcionario de la embajada pidió disculpas y dijo que no sabía que estaban en ese vuelo, pero el funcionario colorado —cuyo nombre no mencionó— insistió en que ellos debían tener privilegio de atención por ser de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Lea más: “Tour” de diputados en Estados Unidos: medidas podrían ir más allá de la devolución de viáticos, según senador

“Por qué soy colorado”, dijo el funcionario

“Cuando entramos al avión le dije: ‘¿vos sos diputado? ¿Por qué le maltrataste al funcionario?’ Y me dijo: ‘Porque soy colorado’. De hecho que jamás me imaginé una respuesta mejor. Luego me gritó que yo estaba usando la estructura de la embajada y no tenía derecho, que los colorados tienen que ser atendidos por ellos y no yo”, continuó Amarilla.

Dijo que debido a los gritos la tripulación del avión se asustó y le consultó si necesitaba cambiar de asiento y si deseaba hacer una denuncia, para pedir que su agresor sea echado del vuelo.

“Ni pisaron un local de votación”, dice Amarilla

“Ahora llegamos a Asunción y adivinen quiénes estaban en el VIP de la Dinac, con 8 funcionarios haciéndoles la entrada al país, recogiendo las valijas etc. etc., para que ellos no formen fila... Sí, adivinaron, Gamarra con sus secretarios y el resto de los dipuchorros/as que hicieron ese tour patético pagado por el pueblo paraguayo”, agregó.

Señaló en ese sentido que los parlamentarios no participaron de las elecciones presidenciales, como deberían haber hecho.

“Ni pisaron un local de votación, ni nadie del gobierno de EE.UU. sabía que estaban “observando” las elecciones. De hecho que con la pinta de inmigrantes y balseros que tenían, es mejor que el Departamento de estado no se haya enterado, porque capaz más de uno volvía deportado. Apenas una muestra de la prepotencia y la impunidad que ya se está contagiando a cualquier cebador de tereré de los subdiputados que accedieron al legislativo gracias a ese invaluable legado de mis amigos de Patria Querida y Encuentro Nacional”, criticó la legisladora en su cuenta de “X”.

La versión de Rodrigo Gamarra

Paralelamente, el diputado Gamarra compartió el posteo de una conocida cartista, donde se observa un video de Celeste Amarilla dentro del avión y un hombre relata que supuestamente la senadora “utilizó todos los recursos de la embajada para su beneficio”. En las imágenes solo se ve a Amarilla parada usando su celular y luego sentada.

Gamarra agregó que ella fue abucheada y la gente le calificó de desubicada en el vuelo. “También que el capitán del avión vino a decirle la iba a bajar si no se comportaba. Un psiquiatra no le vendría mal”, agregó.