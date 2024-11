Comisión del Senado pide audiencia al fiscal general por impunidad del contrabando

El presidente de la comisión de Seguimiento y Control del Contrabando del Senado, senador Colym Soroka (ANR, Independiente), manifestó que de las 160 intervenciones de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de allanamiento, solamente en 2 casos fueron a juicio oral. Lamentó que no funcione la justicia y mencionó que la comisión solicitó una audiencia con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.

“Queremos ver cómo se realizaron todos estos procedimientos, quienes son los fiscales intervinientes”, dijo el parlamentario. Agregó que están preocupados porque no sirve de nada lograr una ley de criminalización, exigir a la DNIT, a la Aduana, a la Policía y al Ministerio de Agricultura cuando nadie va preso.

“Si siguen la ruta del dinero van a llegar, si o si, al contrabandista, porque un contrabandista grande no mueve G. 2.000. Movés G. 5 millones más y la Seprelad, y ya te estas por ir preso, estos tipos mueven millones de dólares. La gran responsable de esta crisis se llama justicia. Si no hay un juez involucrado, hay un fiscal involucrado”, dijo el senador, al señalar que no descartan solicitar los nombres de los fiscales para denunciarlos ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Convocarán por “hambre cero” en las escuelas

La comisión del Senado convocará para la próxima semana, al ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez; al ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas y a los 15 gobernadores. “Queremos que vengan a explicar cómo van a desarrollar la agricultura familiar con el programa hambre cero o solamente van a desarrollar la cuenta bancaria con la plata de hambre cero que van a depositar”, dijo Soroka.

“No he escuchado un plan de las gobernaciones con relación a lo que va a ser hambre cero. Lo único que sabemos con anticipación (es) quien ya va a ganar la licitación. Hay muchos que van a ganar esa licitación con antecedentes de contrabando”, dijo el senador al señalar que el programa hambre cero involucra a los intendentes y a los gobernadores.

En la reunión de la comisión, mencionaron que el programa hambre cero en el primer año de ejecución va a afectar a la Agricultura Familiar 5 millones de kit en un solo rubro. “La próxima semana vamos a presentar el proyecto de ley para que el comerciante que compra productos nacionales tenga la posibilidad de comprar productos extranjeros”, manifestó el legislador al señalar que hay comercios que se da el permiso para comprar el 100% de la producción extranjera y no compra 1 kilo de productos nacionales.