Video: Payo amenaza con “garrotear y cintarear” en la calle a juez del caso de los disturbios frente al TSJE

“Idiota, delincuente, corrupto, lavador de dinero, amigo de narcotraficantes”, dijo Paraguayo Cubas al al juez Darío Báez, presidente del Tribunal de Sentencia que debe juzgarlo por los disturbios frente al TSJE tras las Elecciones 2023, por lo que el excandidato es procesado tras haber denunciado supuesto fraude e incitar a sus seguidores a movilizarse.

“Mi derecho va a ser garrotearte en la calle cuando te encuentre, delincuente, ese va a ser mi derecho, no es suficiente todavía. Usted absolvió al ladrón de Díaz Verón, de cuya causa yo me fui preso y además Erico Galeano, usted recibió, al amparo y vista de varios testigos esa noche, la orden directa del narcotraficante Horacio Cartes para que lo sobresean a Díaz ladrón, y usted sanguijuela, delincuente y corrupto hizo lo mismo”, denunció el excandidato.

Payo Cubas desafió al juez a querellarlo por las acusaciones que el excandidato hizo durante la audiencia realizada hoy en el marco del juicio.

“Querélleme si se anima, idiota e inútil. Recordará, su señoría, guatatiduridurán, que yo me fui preso a Emboscada después de haber pintado la casa del ladrón Díaz Verón, a quien usted absolvió después de la orden que recibiera del narcotraficante expresidente en forma directa esa noche. Usted trató de mal eficientes a los peritos que demostraron, inclusive con las pruebas que yo arruiné de las estancias que compró y Díaz Verón, y usted los trató de mal eficientes y de perjudicar a un ciudadano honesto, como Díaz ladrón”, refirió.

Payo acusó a juez de absolver a corruptos

Payo señaló al juez que con su abogada recibieron a 200 familias de personas que fueron muertas de infarto por el caso de Mocipar, en el que estuvo procesado el exdiputado Dany Durand, a quien trató de delincuente y correligionario del juez, y que fue absuelto después de varias muertes, e incluso acusó al magistrado de perder los expedientes en el caso de Ramón González Daher.

“¿Cómo quiere que lo trate a un delincuente?, ¿que los trate mesuradamente?, ok, su señoría batatiduridurán, usted que perdió los expedientes del otro asesino, como es Ramón González Daher, usted perdió los expedientes del asesino de varias personas que también murieron porque no podían pagar todos los intereses de esa gente y usted tiene el tupé después de haberse sacado fotos en un 69 político con el narcotraficante de Horacio Cartes en una seccional, de venir a juzgarme a mí”, acusó.

Al finalizar su intervención, Payo Cubas amenazó con “garrotear y cintarear” al presidente del Tribunal de Sentencia, para posteriormente presentar una recusación contra el magistrado.

“Algún día te voy a encontrar en la calle y te voy a encajar un par de garrotazos y de cintarazos, ahora porque tenés guardia no te cintareo, pero donde te encuentre, delincuente, te voy a garrotear, bandido, eso lo que sos, caradura, lleno de dinero corrupto, te pasaste robando en este país, querellame si te animás, pelotudo, eso es todo, batatiduridurán”, finalizó.

Juez recibió orden directa de Horacio Cartes, aseguró Payo

Según explicó Payo Cubas tras la audiencia, en diciembre, durante una cena en la casa del exsenador Juan Carlos “Calé” Galaverna, Horacio Cartes fue quien dio la orden para que se libere al exfiscal general procesado Javier Díaz Verón.

“En diciembre, yo tengo la fecha exacta, en la casa de Calé Galaverna se hizo una farra, si no me equivoco, fue entre Navidad y Año Nuevo, lo fueron a buscar a Papi Meza inclusive, viejito ya, mozos, ustedes saben que yo soy abogado de los gastronómicos, me contaron en la mesa quiénes estaban: Calé, Horacio Cartes, este senador sin título, Erico Galeano y Díaz ladrón, entre los cinco estaban en la mesa, hay testigos”, indicó.

Desafió a Juan Carlos Galaverna a desmentirlo, ya que la cena donde se tomó la decisión habría ocurrido en la casa del exsenador.

“Espero que me querellen para pedir y voy a traer gente, y le llamaron y le dijeron a este: ‘mañana me lo liberan a Díaz ladrón’, creo que fue el 27, si no me equivoco, que se lo liberó a Díaz ladrón, el año pasado, a 48 horas de la cena en la casa de Calé Galaverna, que no me vas a desmentir, Calé y vos sabés muy bien por qué”, finalizó.