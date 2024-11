Señalan en medio internacional que ley “anti ONG” sería “marca negra” para Paraguay

El medio económico británico de alcance mundial Financial Times entrevistó a representantes de la industria en Paraguay y de organizaciones civiles que señalan que el proyecto de ley de control a organizaciones no gubernamentales -que el oficialismo cartista impulsa- sería una “marca negra” para la imagen de Paraguay ante inversores y la comunidad internacional. El presidente Santiago Peña aún no decidió si vetará o promulgará la propuesta.