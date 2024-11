Aceptan US$ 150 millones de Taiwán, pero piden trascender “diplomacia de la chequera”

Con la sanción previa en Senado, la Cámara de Diputados aprobó también el “memorando de entendimiento sobre la cooperación bilateral entre el gobierno de la República del Paraguay y el gobierno de la república de China (Taiwán)”, que consiste en una donación de US$ 150.000.000.

Según el documento, ambos gobiernos acuerdan utilizar ese dinero para impulsar “conjuntamente la modernización de las industrias paraguayas y la Tecnología de la información y comunicación (TlC), abarcando áreas como el desarrollo digital, ciberseguridad, semiconductores, textiles, movilidades eléctricas, entre otros”.

La iniciativa tuvo amplio respaldo, aunque algunos legisladores como el colorado oficialista Hugo Meza (ANR, B), a la par de agradecer, pidió trascender la “política de la chequera”, haciendo alusión a que esta ayuda económica va ligada al reconocimiento internacional de nuestro país a Taiwán.

“Me gustaría dejar sentada una posición personal, creo que es una ayuda importante pero tenemos que profundizar nuestras relaciones políticas y comerciales con Taiwán. Es importante la diplomacia de la chequera, no es nada despreciable US$ 150 millones, pero tenemos que tener la capacidad como país de pasar de esa diplomacia solo de la chequera, que nos viene bien para construir casas, etc, pero tenemos que profundizar las relaciones económicas”, dijo Meza.

Enfatizó que su intención es que “Taiwán nos deje de ver como un país vendido” y pase a reconocer a Paraguay como aliado y que inviertan en nuestro país, sobre todo en una de las áreas fuertes del país asiático: la tecnología.

Dan G. 249 millones para cargos

En apenas 3 minutos, la Cámara Baja se sumó a la sanción inicial del Senado, al proyecto de reprogramación de recursos propios (Fuente 10) por G. 249.789.263, que serán destinados para la creación de 18 cargos en el marco del programa de “desprecarización” de personal contratado del Ministerio de Relaciones Exteriores, según afirmó la presidenta de la Comisión de Presupuesto, la diputada cartista Cristina Villalba.

Se sumó con el dictamen a favor, el presidente de la Comisión de Cuentas y Control, el también cartista César Cerini. Los fondos serán para lo que va del año, y los rubros adicionales ya está incluidos para el Presupuesto de Gastos de la Nación 2025.