Otorgan 60 días más a la Comisión Garrote para seguir con “aprietes”

La mayoría cartista del Senado dio vía libre por 60 días más a la “Comisión Garrote” para seguir con los “aprietes” a organizaciones civiles, medios de comunicación y otras instituciones pese a las contundentes críticas de senadores de la oposición que no fueron refutadas.

El proyecto de resolución “Que prorroga el plazo de duración de la ‘Comisión Conjunta de Investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de Activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros Delitos Conexos’, creada por Resolución del Congreso Nacional N° 2/2024″, presentado por el senador Dionisio Amarilla, se analizó en el segundo punto del orden del día de la segunda sesión extraordinaria de la jornada.

De manera muy precaria el senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación contra el lavado de dinero, más conocido como “Comisión Garrote” presentó un resumen que no pasaba las diez páginas -que no se entregó con anticipación a los demás parlamentarios- y solicitó extender la vigencia de su gestión por otros 60 días.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Video: senadores se gritan “gordo puto” y “coimera”, y levantan la sesión por desorden

Amarilla indicó que hay diligencias que aún faltan realizar y además que la Comisión Bicameral de Investigación recibió una nota con la firma de diez diputados en donde se les insta a incluir a Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI) dentro de la investigación.

Sin embargo, varios miembros de la Bancada Democrática indicaron que extender el plazo era inconstitucional debido a que no se tenían objetivos claros de investigación y que la Comisión Bicameral de Investigación fue creada para unos temas puntuales, que no se pueden ir agregando instituciones a investigar.

Al respecto, el senador Rafael Filizzola (PDP) indicó para prorrogar el plazo se debe primero presentar un informe preliminar con los puntos bien detallados y con las hipótesis bien definidas, sin embargo, el documento que presentó el senador expulsado del PLRA no tenía ni diez páginas. Dijo además que hay afirmaciones y acusaciones graves en el resumen, pero que no tienen base documental. No hay nada concreto y que solo buscan apretar, desprestigiar y amedrentar a las organizaciones civiles y al grupo empresarial Zuccolillo.

“Esta comisión se está dedicando a perseguir a ONG, le está pasando factura a los que le criticaron, al grupo Zuccolillo, a Banco Atlas, a ABC. Esta comisión no está creada en torno a un interés general, sino para pasar factura. Se está extralimitando en sus funciones”, puntualizó el senador Filizzola.

Similar postura tuvieron los senadores liberales; Líder Amarilla y Salyn Buzarquis, quienes indicaron que los miembros de la Comisión Garrote “perdieron a todas luces su norte” y que solo se dedican a perseguir.

Lea más: Se olvidaron y, fuera de plazo, Diputados tratará extender mandato de la comisión “garrote”

Senado se conformó en Comisión

Pese a la postura disidente, el cartismo y sus aliados propusieron que el pleno se convierta en comisión, que se analice el informe preliminar, que se dictamine y así llevar a votación si se da o no una prórroga a la Comisión Bicameral de Investigación.

Durante la comisión los senadores; Eduardo Nakayama (liberal independiente), Esperanza Martínez (FG), Yolanda Paredes (CN), los liberales Celeste Amarilla y Salyn Buzarquis indicaron que se están violando varios artículos constitucionales, que se está atropellando todo y se pisotea la institucionalidad del Congreso Nacional.

“La conducta y el actuar negligente de esta comisión ya nos avergonzó como Senado, como Parlamento y nos han señalado con el dedo por culpa de una comisión que solo fue creada para perseguir. No pueden erigirse en Fiscalía General del Estado y jueguen a ser fiscales”, dijo la senadora Celeste Amarilla.

No obstante, pese a los duros cuestionamientos, los cartistas y sus aliados votaron por otorgarle 60 días más de plazo. El resultado fue de 21 votos a favor, 18 en contra y no votaron 6 parlamentarios. Es decir, los cartistas y sus aliados tuvieron una mayoría simple para dar más tiempo a la Comisión Garrote para que siga con sus aprietes.

De manera soberbia el presidente de la Comisión Bicameral, Dionisio Amarilla dijo que el informe preliminar tiene más de 100 mil páginas y le invitaba a leer cuando quieran a sus colegas. Esto respondió, aparentemente pretendiendo ser sarcástico, debido a que todos les cuestionaron el escueto informe presentado.

Así votaron los senadores

Los que votaron por el si los senadores Antonio Barrios, David Rivas, Edgar López, Hermelinda Ortega, José Ledesma, Mario Varela, Patrick Kemper, Basilio “Bachi” Núñez, Derlis Maidana, Erico Galeano, Javier “Chaqueñito” Vera, Juan Carlos “Nano” Galaverna, Natalicio Chase, Pedro “Pipo” Díaz Verón, Carlos Núñez Agüero, Dionisio Amarilla, Gustavo Leite, Javier Zacarias Irun, Lizarella Valiente, Noelia Cabrera y Ramón Retamozo.

Por el no votaron; Arnaldo Samaniego, Colym Soroka, Ever Villalba, Juan Afara, Luis Pettengill, Rubén Velázquez, Blanca Ovelar, Eduardo Nakayama, Ignacio Iramain, Líder Amarilla, Oscar Salomón, Sergio Rojas, Celeste Amarilla, Esperanza Martínez, José Oviedo, Lilian Samaniego, Rafael Filizzola, Yolanda Paredes.

En tanto que no votaron: Silvio Ovelar, Orlando Penner, Salyn Buzarquis, Norma Aquino “Yami Nal”, Zenaida Delgado, Derlis Osorio.