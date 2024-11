Más prepotente que productiva: diputada Liz Acosta con pobre gestión, tours, “nepo” y oscuro antecedente

La diputada colorada cartista por el departamento de Alto Paraná, Liz Cristiana Acosta Britez se molestó porque un grupo de uniformados no la identificó como autoridad electiva, lo cual no puede reprochársele a los uniformados e incluso tampoco al resto de la ciudadanía, teniendo en cuenta que Acosta no se destaca precisamente por su labor legislativa.

En 16 meses de gestión legislativa, la diputada Liz Acosta apenas presentó 8 proyectos de ley, ninguno de ellos de autoría exclusiva de ella, es decir, sencillamente sumó su firma a propuestas de otros colegas, sin que posiblemente haya redactado alguna línea o aportado una idea.

Además, ninguno de esos proyectos ha llegado hasta ahora a la promulgación, estando todos ellos en trámite de estudio, salvo un pedido de ampliación presupuestaria para la Universidad Nacional del Este, que se archivó.

En contrapartida, a esta altura, sus viajes al exterior suman la mitad del número de proyectos que presentó. Su última salida al extranjero fue el “VIP Election Tour” por los Estados Unidos de América, donde Liz Acosta fue parte del grupo de 15 legisladores que viajó supuestamente como “observadores” de las elecciones de Estados Unidos. Sin embargo, posteriormente, se aclaró que ese viaje no tuvo carácter oficial sino que era organizado por una empresa privada y tuvo un fin turístico, pagado con dinero del presupuesto público de la Cámara Baja.

Tras estallar el escándalo, fue una de las que devolvió el viático, no así el pasaje que costó G. 11.546.500. No obstante, también reportó otros viajes a destinos nada despreciables.

En agosto pasado fue hasta Río de Janeiro, Brasil, para participar de la “conferencia de Parlamento y Fe, NextGen Leadership Conference 2024″.

En julio de este año, viajó a la ciudad de Panamá, capital del país con el mismo nombre, donde participó de la “reunión de la comisión de educación, cultura, ciencia, tecnología y comunicación del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino)”.

Y, en octubre del año pasado, viajó a Santo Domingo, República Dominicana, con la excusa de participar de las “reuniones de las Comisiones Parlamentarias Permanentes y otros órganos de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat).

“Nepohermano” estuvo en Diputados

La diputada Liz Acosta también llegó a tener a un “nepo” en la Cámara de Diputados, aunque este desapareció poco después que comenzaron a saltar varios casos.

Su hermano Guido Antonio Acosta Britez estuvo como contratado desde noviembre de 2023 hasta enero de este año en la Cámara de Diputados, con salario de G. 3.300.000.

Un turbio “prontuario”

La ahora diputada Liz Acosta llegó a ser detenida y condenada en primera instancia por la justicia de Brasil por posesión de drogas, esto tras un operativo realizado el 3 de septiembre de 2003 en la vivienda en Foz de Iguazú Brasil, en la que Acosta vivía con su entonces pareja João Adriano da Cruz.

Las autoridades encontraron drogas y dinero en la residencia y, si bien Acosta fue condenada en primera instancia, apeló la decisión y, ante la duda “razonable” de si estaba o al tanto de la existencia de droga en la residencia, se la terminó absolviendo.