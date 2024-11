Obispo de Caacupé fustiga contra el Gobierno por otorgar cargos a los “nepobabies”

Monseñor Ricardo Valenzuela habló sobre la realidad que se vive actualmente en Paraguay y cuestionó al Gobierno por dar oportunidades a personas que no están preparadas para ocupar cargos, como el caso de los “nepobabies” o hijos de parlamentarios, así como otros familiares de políticos, que acceden a las instituciones no precisamente por méritos, sino por tráfico de influencias.

Hizo tales declaraciones luego del acto de lanzamiento del Operativo Caacupé 2024, que consistió en la presentación del plan de servicios que desplegarán diversas instituciones durante la festividad en honor de la Virgen de los Milagros de Caacupé, del 28 de noviembre al 15 de diciembre.

“Muchos padres me dicen que su hijo se está preparando, quiere ser un buen ciudadano, pero para acceder a los cargos parece que se está dejando de lado a los que sí estudian alguna carrera. Que la gente te diga estas cosas desalienta, entristece y hace perder la fe en la sociedad”, dijo monseñor.

También señaló que lo que hoy se vive en nuestro país para muchos, incluso, es hasta normal, pero eso es grave y, si no se hace nada al respecto, puede crecer mucho más, haciendo que el nivel de educación esté más abajo.

El pastor católico resaltó que hoy en día la mayoría de los jóvenes, al ver este tipo de cosas, ya no tienen motivación para estudiar, no quieren esforzarse y solo buscan la vida más fácil, pensando que, siguiendo alguna línea política, arreglarán su vida, y no es así.

“Esta situación solo causa crispación en nuestro pueblo, y vamos a ver qué se puede hacer durante la festividad mariana en Caacupé, en las misas, donde daremos mensajes de paz, tratando de ser la voz de las familias para que esto se termine y no se dé un paso más, porque arruinan el pensamiento y los sueños de cientos de estudiantes que luchan por querer salir adelante”, agregó.

El obispo reiteró que considera que todos merecen trabajar, pero lo que no es correcto es que haya personas que procuran ser profesionales y no se les dé la posibilidad de tener un puesto de trabajo.

“Las oportunidades deberían ser para todos, especialmente para aquellos que se han preparado y que tienen méritos para alcanzar los cargos que se ofrecen”, explicó.

El pueblo sufre de pobreza en todos los ámbitos

Monseñor Valenzuela hizo énfasis en que nuestro pueblo sufre de pobreza en todos los ámbitos: en materia de salud, educación, justicia y en satisfacer las necesidades alimenticias de la gente del interior.

“Buscaremos en esta festividad mariana cómo darle a las personas ese mensaje de esperanza para seguir luchando”, indicó monseñor Ricardo Valenzuela.

Triunfo de la albirroja demostró que la juventud sí puede

El obispo también habló sobre el triunfo de Paraguay, que anoche ganó 2 a 1 a Argentina. Destacó que lo que se vio anoche en la cancha demuestra que Paraguay, sin dudas, sí puede y que tiene todas las capacidades para ganar lo que sea.

“La fuerza de nuestra selección paraguaya debe ser el ejemplo que tenemos que seguir todos para luchar por el cambio que tanto necesitamos”, puntualizó.

