Maidana: “Si le mutilamos los beneficios al legislador, ¿qué le queda?”

En el marco del estudio del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025, la Cámara de Diputados, conformada por mayoría cartista, votó a favor de mantener el vale de combustible de G. 5.000.000 mensuales, por lo que los diputados seguirán gozando de este privilegio pese a sus jugosos salarios que se aproximan a los G. 30.000.000 mensuales.

El senador cartista Derlis Maidana afirmó que está de acuerdo con la restitución del vale de combustible para los 125 legisladores, entre diputados y senadores. Para defender ello, realizó una aparente queja por el recorte de privilegios con Ley N° 6622/2020 “que establece medidas de racionalización del gasto público”, conocida como “Ley Godoy”.

“El salario de un legislador es de G. 25.200.000 neto y por la ‘Ley Godoy’ no tenemos seguro médico. El seguro ‘vip’ que teníamos era uno Asismed, así como lo tienen muchísimos paraguayos, no tenemos combustibles y se hizo la limitación de los pasajes (de primera clase)”, declaró.

“En el caso de los combustibles, creo que se debe reponer y sé que a mucha gente no le va a gustar. ¿Un diputado que viene de Alto Paraguay a caso no tiene derecho al combustible? Hace 800 kilómetros para llegar a Asunción; o un diputado que viene de Alto Paraná o Itapúa. Asignarle G. 5.500.000 a 125 legisladores no creo que cambie demasiado el PGN”, prosiguió.

¿Queja por recorte de privilegios?

Maidana, inclusive, cuestionó el recorte de privilegios: “Si le quitamos y mutilamos todos los beneficios al legislador, ¿qué le queda? Tiene que ir a los ministerios a rebuscarse de aquí para allá y eso ocurre”.

También se quejó porque, a diferencia de los otros funcionarios y altas autoridades del Gobierno, los legisladores no tienen cupos de combustibles.

“Lo que no estoy de acuerdo es limitarle excesivamente a la clase política. No sé por qué a la clase política de conducción le tenemos que mutilar. Un jefe del Indert tiene combustible para ir a recorrer y un legislador tiene muchas más responsabilidades”, expresó.

Añadió que existe una doble moral con relación al vale de combustible. “Estoy seguro de que el Congreso no va a aprobar la restitución, pero esa doble moral nomás que hay de cortarle todo al legislador, mientras otros funcionarios tienen muchos privilegios”, subrayó.

Suprimir vales de combustible en Estado

El senador, en ese sentido, apuntó que los vales de combustible deben ser suprimidos en todas las instituciones del Estado.

“He sido gobernador y en las gobernaciones tienen presupuestos de combustibles mínimamente de G. 1.700 millones al año, al menos en Misiones, también los concejales departamentos y municipales, y está bien, pero si eliminamos para uno debemos eliminar para todos”, refirió.

Legisladores no vuelan en clase ejecutiva

A su vez, en su afán de defender la reposición del vale de combustible, el cartista aprovechó para cuestionar que altas autoridades del Gobierno abordan vuelos en primera clase o ejecutiva durante su viaje, a diferencia de los legisladores.

“En el caso del combustible, el legislador tiene que tener combustible. Muchos otros funcionarios tienen combustibles. Y en el caso de los viajes, el legislador electo por el pueblo viaja en segunda clase, pero autoridades nombradas a dedo, en primera clase. No estoy de acuerdo en volver a primera clase, pero en el caso del combustible yo estoy de acuerdo que se reponga ese beneficio al legislador”, expresó.

El senador cartista, sin embargo, afirmó que su voto será en consonancia a lo que la bancada cartista decida, incluso, si los cartistas deciden no acompañar la restitución del vale de combustible.