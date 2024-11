PGN 2025: Diputados dan luz verde a “nepobabies” y vales para combustible

En medio de una ola de críticas de la ciudadanía por los derroches de los parlamentarios sumándose el reciente “VIP Election Tour” en los Estados Unidos donde se financiaron gastos de unos 15 parlamentarios, Diputados aprobaron ayer la Ley del Presupuesto General de la Nación 2025 en la versión de la Comisión Bicameral con beneficios extraordinarios para los legisladores, “pueteando”, la Ley 6622/20 de racionalización de gastos, más conocida como Ley Godoy.

En primer término, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en general la ley del Presupuesto General de la Nación para el 2025 finalmente por la versión de la Comisión Bicameral de US$ 132,9 billones (US$ 17.560 millones), que implica G. 25.374 millones (US$ 3,3 millones) más con relación al proyecto del Ejecutivo. La versión original del Ejecutivo del PGN para el presente ejercicio fue de G. 132,8 billones (US$ 17.557 millones).

La iniciativa pasó al Senado para su aprobación definitiva y después deberá ser sancionado por Peña.

En particular, la Cámara, que cuenta en su composición con mayoría de colorados cartistas, evaluó entre otros temas, el cuestionado cupo de combustible y tras un arduo debate, finalmente se optó por mantenerlo. Un total de 58 diputados votaron a favor de mantener el vale de combustible de G. 5.000.000 mensuales y solo 8 votaron en contra. De esta manera, los diputados seguirán gozando de este privilegio pese a sus jugosos salarios de cerca de G. 30.000.000 mensuales.

Durante las discusiones, el más crítico fue el diputado Adrián Vaesken (PLRA) quien cuestionó a sus colegas por aferrarse a este beneficio, en medio de tantas críticas por parte de la ciudadanía por el reciente viaje de parlamentarios de la Cámara Baja que formaron parte del “VIP Election Tour” por los Estados Unidos, gastos de pasajes y viáticos financiados con fondos públicos.

Dijo también que los parlamentarios asumieron este cargo y compromiso con las reglas claras cuando empezaron y que no pueden venir ahora a decir que nos les alcanza para cubrir sus gastos de movilidad y de esta manera justificar “echar mano a la plata pública”, expresó. El citado legislador propuso que ese dinero se destine a financiar tecnología para la agricultura familiar campesina. Pero la propuesta no tuvo los votos suficientes y finalmente quedó la versión aprobada por la Comisión Bicameral, que está integrada mayormente por colorados cartistas.

Otro de los puntos muy debatidos por los legisladores fue en torno al seguro vip de G. 1.200.000, que finalmente decidieron “renunciar” a dicho beneficio y destinar ese recurso a “gastos de refacciones” dentro de la misma Cámara.

Se debatió una propuesta de destinar ese gasto que ronda los G. 1.500 millones a fortalecer programas en el Hospital del Trauma, pero finalmente se aprobó que los recursos se queden “en casa” para reparar ascensores.

Luz verde para “nepobabies”

En el tratamiento en particular de los articulados, el pleno decidió aprobar la versión de la comisión bicameral que en el capítulo 4 detalla sobre “beneficios sociales al personal” desde los artículos 37 al 61.

De esta manera, queda firme el artículo 60 que permite que los conocidos como nepobabies tengan la facilidad de ingresar a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial sin cumplir los parámetros de contratación que establece la Ley de la Función Pública, y también sobre las prohibiciones de contratar parientes, establecido en la Ley Godoy. Esto a partir de excepciones que establece el citado artículo.

La excepción fue incorporada en la versión de la Comisión Bicameral, ya que el proyecto original del Poder Ejecutivo no lo contemplaba.