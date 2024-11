Senado aprueba dos millonarios préstamos para “modernizar” sistema eléctrico y pagar deuda

Al respecto, el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR-HC), presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, indicó que el proyecto solicitado por el Ministerio de Economía y Finanzas es clave para el desarrollo económico del Paraguay y se necesita de financiamiento para la expansión en alta tensión.

El primer préstamo aprobado es del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta doscientos sesenta millones de dólares (USD 260.000. 000), y el Fondo de Desarrollo y Cooperación Internacional (Taiwán ICDF) por un monto de hasta treinta millones de dólares (USD 30.000.000).

“Con este dinero se va a mejorar la sostenibilidad confiabilidad y eficiencia del servicio del suministro eléctrico del país. Se propone una serie de acciones en donde se incluyen las mejoras de transmisión, modernización y modernización tecnológica para la ANDE”, dijo Silvio Ovelar para justificar la aprobación del préstamo.

Agregó que se invertirá para la expansión en alta tensión desde la margen derecha de Itaipú hasta Villa Hayes, además de la expansión de subestaciones claves para garantizar el suministro eléctrico y la modernización de la ANDE. Estas obras se enmarcan en el proyecto de “Expansión del sistema de transmisión en alta tensión-Fase II” que ejecutará la ANDE en conjunto con la Itaipú Binancional.

Préstamos pagarán nuestros nietos, dice senadora

La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) cuestionó que la ANDE tenga que hacer préstamos a 17 años de plazo para modernizarse, cuando la Itaipú está derrochando dinero en arbolitos de Navidad. Aunque aclaró que es necesaria la modernización de la institución para brindar mejor servicio a los usuarios. Se preguntó por que no se usa el dinero que el presidente Santiago Peña obtuvo de los fondos sociales de la renegociación que se hizo en abril pasado.

“Nuestros hijos y nietos pagarán este préstamo que nosotros estamos aprobando. No podemos seguir improvisando con la ANDE. Dejaron fundir una institución y eso afecta a la gente en el verano por que no puede dormir cómodamente por que no tiene electricidad. La falta de infraestructura es impresionante. La dejadez de los gobiernos nos llevó a esta situación. El paraguayo paga la tarifa más cara y no podemos garantizar la energía a los ciudadanos”, refutó la senadora opositora.

Préstamo para pagar otro préstamo

Asimismo también los senadores aprobaron un segundo préstamo para la ANDE, que los opositores indicaron que es para “calzar” las deudas que tiene la institución, pese a que el sector oficialista presentó el proyecto como una ampliación presupuestaria para ayudar el desarrollo de sector eléctrico del país.

Se trata del proyecto de Ley “Que aprueba el contrato de préstamo suscrito entre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) con CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), por un monto total de hasta ciento veinte millones de dólares (USD 120.000.000) para el financiamiento del programa de apoyo al desarrollo del sector eléctrico del Paraguay, a cargo de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Al respecto, la senadora Celeste Amarilla (PLRA) solicitó la postergación de dicho tratamiento debido a que se presentó como un proyecto de mejoramiento, pero en realidad el dinero será destinado para pagar la deuda que se tiene con Itaipú Binacional por la potencia.

La senadora indicó que recién ayer el titular de la ANDE Félix Sosa explicó el alcance del pedido del préstamo, y que se tuvo poco tiempo para analizarlo. Es más el dictamen para la aprobación se presentó minutos antes de la sesión extraordinaria.

Similar postura tuvieron los senadores Eduardo Nakayama (Liberal independiente), Yolanda Paredes (CN ) y Rafael Filizzola (PDP), sin embargo la iniciativa de postergar el tratamiento no postergó y fue aprobado por los cartistas y sus aliados.

Ambos proyectos pasan ahora a la Cámara de Senadores para su tratamiento.