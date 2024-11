Senado ningunea, una vez más, a discapacitados

La Cámara de Senadores volvió a postergar el tratamiento del mensaje de la Cámara de Diputados, de fecha 28 de agosto de 2024, sobre la ratificación de la media sanción del Proyecto de Ley “Que establece el derecho a la pensión para las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social”, presentado por varios Diputados Nacionales, que tiene sanción ficta el próximo 28 de noviembre.

El senador Natalicio Chase (ANR-HC) solicitó que el tratamiento sea postergado alegando que existe un estudio del Poder Ejecutivo que debe tenerse en cuenta para el tratamiento. Esto debido a que no se cuenta con ese dinero para financiar al sector. Sin embargo, la senadora Yolanda Paredes (CN) se opuso al pedido de la postergación y pidió a sus pares a ser más empáticos con los discapacitados que desde hace un mes se están manifestando para pedir el subsidio. No obstante, su pedido no tuvo respaldo y el tratamiento fue postergado por ocho días.

El monto exigido es del 25% del salario mínimo vigente, que representaría actualmente G. 699.557. Los eventuales beneficiarios indicaron que el Estado, a través de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), no brinda una cobertura adecuada, por lo que requieren de la pensión para poder sobrevivir.

El proyecto de ley se originó en la Cámara de Diputados, donde se aprobó el 22 de noviembre del 2023, en tanto que la Cámara de Senadores lo rechazó el 21 de mayo del 2024, por lo cual fue nuevamente a la cámara proyectista.

Los diputados se ratificaron en la aprobación del proyecto de Ley el 14 de agosto del 2024, en su última vuelta legislativa. Para la ratificación en el rechazo del proyecto, se requiere la mayoría absoluta de dos tercios (30 votos), en la Cámara de Senadores.